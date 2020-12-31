В 2020 году приняли изменения в закон о высшем образовании, в частности относительно требований к руководителям вузов, лицензирования, дуального образования и соблюдения академической добродетели. Кроме того, начато пилотирование дуальной формы обучения. Об итогах работы МОН в сфере высшего образования 2020 года – читайте в материале.

В Минобразования рассказали, что за 2020 год они провели тестирование и анализ недостатков системы финансирования университетов и утвердили 70 новых компетентностных образовательных стандартов, сообщает пресс-служба МОН.

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Министр образования заверил, что, несмотря на трудности, которые были обусловлены распространением коронавируса, МОН удалось успешно провести вступительную кампанию с соблюдением всех мер безопасности.

А поступающие временно оккупированных территорий в этом году получили возможность вступления в любой университет и это, безусловно, еще один шаг на пути реинтеграции этих территорий,

– сказал Сергей Шкарлет.

Из всех событий, которые произошли в сфере высшего образования в 2020 году, можно выделить следующие:

разработали проект Стратегии развития высшего образования до 2031 года;

утвердили 70 новых образовательных стандартов – 29 для бакалавров и 41 для магистров;

начали пилотирование дуальной формы образования в украинских вузах в партнерстве с малым, средним и крупным бизнесом;

активно работали над энергомодернизацией зданий высших учебных заведений;

успешно прошли вступительную кампанию 2020;

расширили возможности для поступающих ТОТ;

заработала новая система финансирования университетов;

внедрили индикативную себестоимость обучения по контракту;

Украина подтвердила свое активное участие в Болонском процессе и присоединилась к принятию Римского Министерского Коммюнике;

Ввели дуальную форму обучения во время образовательного процесса и обновление образовательных стандартов, что со временем должно максимально приблизить уровень знаний и навыков выпускников вузов к требованиям рынка труда;

наработали изменения в Условия приема на 2021 год. Сейчас уже началась подготовка к организации следующей вступительной кампании.



События 2020 года в сфере высшего образования / Инфографика МОН

По словам Шкарлета, сейчас в Министерстве разработана стратегия, которая будет определять развитие высшего образования на ближайшие десять лет – так, уже составили амбициозные планы по внедрению прогрессивных изменений, которые еще больше приблизят Украину к европейским стандартам и ценностям.

Добавим, что в 2020 году Украина принимала активное участие в Болонском процессе, который определяет приоритеты Европейского пространства высшего образования, таким образом подтверждая свою ориентацию на европейские стандарты и ценности.