Итоги работы МОН в сфере высшего образования 2020 года
В 2020 году приняли изменения в закон о высшем образовании, в частности относительно требований к руководителям вузов, лицензирования, дуального образования и соблюдения академической добродетели. Кроме того, начато пилотирование дуальной формы обучения. Об итогах работы МОН в сфере высшего образования 2020 года – читайте в материале.
В Минобразования рассказали, что за 2020 год они провели тестирование и анализ недостатков системы финансирования университетов и утвердили 70 новых компетентностных образовательных стандартов, сообщает пресс-служба МОН.
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Министр образования заверил, что, несмотря на трудности, которые были обусловлены распространением коронавируса, МОН удалось успешно провести вступительную кампанию с соблюдением всех мер безопасности.
А поступающие временно оккупированных территорий в этом году получили возможность вступления в любой университет и это, безусловно, еще один шаг на пути реинтеграции этих территорий,
– сказал Сергей Шкарлет.
Из всех событий, которые произошли в сфере высшего образования в 2020 году, можно выделить следующие:
- разработали проект Стратегии развития высшего образования до 2031 года;
- утвердили 70 новых образовательных стандартов – 29 для бакалавров и 41 для магистров;
- начали пилотирование дуальной формы образования в украинских вузах в партнерстве с малым, средним и крупным бизнесом;
- активно работали над энергомодернизацией зданий высших учебных заведений;
- успешно прошли вступительную кампанию 2020;
- расширили возможности для поступающих ТОТ;
- заработала новая система финансирования университетов;
- внедрили индикативную себестоимость обучения по контракту;
- Украина подтвердила свое активное участие в Болонском процессе и присоединилась к принятию Римского Министерского Коммюнике;
- Ввели дуальную форму обучения во время образовательного процесса и обновление образовательных стандартов, что со временем должно максимально приблизить уровень знаний и навыков выпускников вузов к требованиям рынка труда;
- наработали изменения в Условия приема на 2021 год. Сейчас уже началась подготовка к организации следующей вступительной кампании.
События 2020 года в сфере высшего образования / Инфографика МОН
По словам Шкарлета, сейчас в Министерстве разработана стратегия, которая будет определять развитие высшего образования на ближайшие десять лет – так, уже составили амбициозные планы по внедрению прогрессивных изменений, которые еще больше приблизят Украину к европейским стандартам и ценностям.
Добавим, что в 2020 году Украина принимала активное участие в Болонском процессе, который определяет приоритеты Европейского пространства высшего образования, таким образом подтверждая свою ориентацию на европейские стандарты и ценности.
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