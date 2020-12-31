2020 точно запомнится большинству учащихся, студентов, учителей родителей и других причастных к образованию людей. Ведь больше всего коронавирусный кризис поразил именно карантинными ограничениями. Важнейшие итоги 2020 в образовании – читайте в материале.

Большая часть главных событий в образовании является следствием пандемии COVID-19 и внедрение карантина в Украине, сообщает 24 канал.

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10 главных событий в украинском образовании 2020 года

Начало карантина и переход на дистанционное обучение

После объявления карантина 12 марта все школы, вузы и сады закрылись, а учащимся и студентам пришлось осваивать учебную программу в онлайн-режиме.

А сколько мероприятий состоялось онлайн за этот год: уроки, внешкольные мероприятия, учителя повышали квалификацию в дистанционном режиме. Кроме того, педагоги и ученики привыкали к электронным журналам и дневникам.

В то же время в селах прониклись тем, чтобы везде был интернет. В одних семьях детям поспешили купить отдельные планшеты или ноутбуки, в других приобрели хотя бы старенькие телефоны с выходом в интернет.



Ученица во время онлайн-обучения / Фото wwwomen.ru

Министерство образования и науки провело десятки конференций, предоставило разъяснения и учебный год удалось завершить. А эксперты уверяют, что в будущем дистанционное образование станет составной обычного образовательного процесса.

Отмена пробного ВНО и ГИА

26 марта в МОН приняли решение об отмене ГНА для учеников 4-х и 9-х классов. Позже Верховная Рада приняла законодательные изменения, чтобы выпускники школ также были освобождены от обязательной аттестации и получили право пройти ее по желанию.

А 13 июня, накануне проведения пробного ВНО, правительство приняло решение о запрете проведения пробного тестирования.

Участникам тестирования предложили видеоматериалы, чтобы они дистанционно ознакомить с процедурой проведения внешнего оценивания.

В то же время, поскольку участие в пробном внешнем независимом оценивании является платным, участникам решили вернуть уплаченные средства. Возврат денег осуществлялся до 1 декабря, в целом участникам вернули почти 42 миллиона гривен.

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Проведения ВНО во время карантина

Эпидемиологическая ситуация позволила провести ВНО с 25 июня по 17 июля 2020 года, в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача.

Однако ученики должны были соблюдать социальную дистанцию, при входе им измеряли температуру и предлагали воспользоваться антисептиком.

Но здесь были и минусы: ученики и учителя, которые были привлечены к организации ВНО, жаловались на жару в классах и сложные условия проведения тестирования, мол, летом находиться в помещении в защитной маске – невозможно.

И все же, ВНО выпускники школ сдали. Интересно, что в 2020 году 464 абитуриента сдали внешнее независимое оценивание на максимальные 200 баллов.



Предметы, по которым выпускники получили 200 баллов / Инфографика 24 канала

Принятие нового закона об общем среднем образовании

Верховная Рада 16 января принял новый закон о полном общем среднем образовании. Ожидается, что это будет способствовать повышению качества школьного образования, формированию у школьников необходимых компетенций и развития учебных заведений и тому подобное.

Также закон нормирует вопрос ресурсного обеспечения школ, принципов осуществления институционального аудита, родительского и ученического самоуправления, вопросы прав и обязанностей участников образовательного процесса.

Смена руководства Министерства образования и науки

Вместе с увольнением всего состава правительства Гончарука с должности министра образования и науки ушла Анна Новосад, которая возглавляла министерство с 29 августа 2019 года.

Уже 25 марта временно исполнять обязанности министра образования и науки начала Любомира Мандзий. За три месяца ее руководства был завершен учебный год и осуществлена ​​подготовка к проведению ВНО и вступительной кампании.

Но 25 июня с предложением президента Владимира Зеленского правительство без голосования Рады назначило нового и.о. министра образования и науки – ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.



Министр образования и науки Сергей Шкарлет / Фото пресс-службы МОН

Однако уже через полгода, 17 декабря, Рада приняла его кандидатуру на должность министра образования и науки. Считается, что Шкарлет пользуется доверием Офиса Президента и имеет значительную поддержку ректорского корпуса. Но против него выступают студенты, народные депутаты и эксперты.

Скандалы и неудачи, с которыми столкнулся Сергей Шкарлет в должности и.о. министра образования и науки – читайте в материале 24 канала.

Запуск образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн"

В апреле в Украине стартовал масштабный проект "Всеукраинская школа онлайн". В рамках проекта украинские телеканалы транслировали видеоуроки для учеников 5-11 классов. Позже онлайн-уроки запустили и для учеников начальной школы.

В целом трансляция уроков для учеников 1-11 классов во время карантина продолжалась в течение 10 недель. Это сделали для того, чтобы каждый украинский ученик смог поддержать связь со своими учителями и получил знания.

Но с начала нового учебного года телеуроки не продлили. Но уже в декабря 2020 года МОН совместно с Минцифры запустили платформу "Всеукраинская школа онлайн". За почти три недели там уже зарегистрировалось 36 500 пользователей.

Ее создали для смешанного и дистанционного обучения учащихся 5-11 классов, чтобы обеспечить равный, свободный и бесплатный доступ к качественному учебного контента. Платформа содержит видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы из 18 основных предметов.

Утверждение нового стандарта для учащихся 5 – 9 классов

30 сентября правительство утвердило Государственный стандарт базового среднего образования, работа над которым продолжалась несколько лет.

Государственный стандарт базового среднего образования определяет обязательные результаты обучения учащихся в соответствии с принципами и принципов Концепции НУШ. Но он будет запущен только с 2022 года.

В документе отмечен компетентностный подход к обучению и определены сквозные навыки. В Государственном стандарте не определены конкретные учебные предметы для каждой отрасли, а упомянута возможность преподавания интегрированных курсов.

Что известно о НУШ?

Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Ключевая цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни. Больше об этом – Новая украинская школа – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Ключевая цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни. Больше об этом – читайте здесь

Новые требования к питанию в украинских школах

В 2020 году ввели обновленные требования к питанию учащихся в школе. Так, уже с 1 января в школьных столовых введут новые требования к организации школьного меню. Инициатором инициативы является супруга президента Елена Зеленская.

Основной целью изменений является предотвращение поставки в столовые опасных или некачественных пищевых продуктов и возможность выбора различных блюд школьниками.

В частности, в школах будет запрещены:

технологически обработанные мясные и рыбные блюда (колбасы, сосиски и замороженные полуфабрикаты).

сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров и тому подобное.

В течение года к разработке нового меню и регламента питания школьников были привлечены известные рестораторы, лидеры школьного самоуправления, специалисты по диетологии и чиновники, ответственные за организацию питания в школах.

Начало нового учебного года

Новый учебный год в учебных заведениях начался в соответствии с карантином в каждом регионе (регионы Украины делили на 4 зоны).

Учебные заведения получили рекомендации и протоколы по организации работы в условиях распространения коронавируса. Детям проводили температурный скрининг, они придерживались социальной дистанции, носили маски и чаще мыли руки.



Карантин в школах действовал и с сентября 2020 / Фото НУШ

Однако, несмотря на определенную автономию, школы и университеты принимали решение о режиме работы самостоятельно или следуя рекомендациям местных властей.

Также одной из ключевых задач в период пандемии стала организация дистанционного и смешанного обучения в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования.

Ситуация перед тотальным локдауном

Всего с начала учебного года коронавирусом заболели более 12 тысяч учеников и 24 500 учителей.

Поэтому в правительстве начали рассматривать возможность введения локдауна в декабре, однако после отмены карантина выходного дня в Украине ввели оранжевый уровень. А тотальный карантин перенесли на период после новогодних праздников – с 8 до 24 января 2021 года.

Поэтому после зимних каникул многие школы начнет обучение вновь в дистанционном режиме. Кроме того, учебные заведения также могут продлить каникулы на период локдауна.



Новые карантинные ограничения на январь – февраль 2021 / Инфографика 24 канала