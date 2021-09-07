В итальянском учебнике снова нашли ложь об Украине: реакция посольства
Источник:фейсбук Посольства Украины в Италии
В итальянском школьном учебнике по географии выявили факты искажения информации об Украине. Из-за этого Посольство Украины в Италии официально обратилось в министерство образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и издательства с просьбой исправить текст.
К сожалению, это не первый случай, когда в школьных учебниках итальянцев выявляют ложную информацию об Украине.
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В учебнике обнаружили ложь об Украине
В итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учащихся средней школы внимательные читатели обнаружили искаженную информацию в отношении Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства,
– сообщило посольство.
Дипломаты отметили, что такие нередкие досадные случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются без внимания Посольства Украины в Италии.
Украинские дипломаты просят Италию исправить текст
Представители посольства в официальном обращении к Министерству образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательству учебника призывают исправить указанную статью. Кроме того, итальянской стороне украинская предлагает открытость к сотрудничеству и предоставление авторам пособий правдивой информации относительно событий в Украине.
Также помощи просят и у украинцев. В частности, сообщать в посольство в случае выявления фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине.
Ведь остановить массовые дезинформационные атаки и исправить искусственно навязанные стереотипы в отношении Украины можно только совместными усилиями.Обратите внимание! Похожий инцидент с искажением фактов об Украине в итальянском школьном учебнике по географии произошел в феврале 2021 года. После соответствующего заявления посольства Украины в Италии в издательстве Pearson выразили сожаление и отметили готовность совместно обсуждать с посольством Украины в Риме содержание учебников по украинской тематике.
Текст сообщения Посольства Украины в Италии:
Досадные нередкие случаи распространения в итальянских учебниках искаженной информации об Украине, ее истории и актуальной социально-политической ситуации не остаются никоим образом без внимания Посольства Украины в Италии. Мы всегда молниеносно реагируем на подобные манипуляции в информационном пространстве и искренне благодарим неравнодушных граждан, которые привлекают наше внимание к указанным случаям.
На этот раз, в итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы внимательными читателями была выявлена искаженная информация относительно Украины и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства.
В своем официальном обращении в Министерство образования Италии, Ассоциации итальянских издателей и непосредственно издательство вышеупомянутого учебника Посольство убедительно призывает исправить указанную статью, в свою очередь, предлагая, открытость к сотрудничеству в контексте предоставления авторам учебных пособий правдивой информации относительно событий в Украине.
Поэтому, просим всех неравнодушных соотечественников сообщать Посольству в случае выявления фактов фальсификации украинской истории и искаженной информации о политической ситуации в Украине путем отправки писем на адрес emb_it@mfa.gov.ua указав в теме "Фэйковая информация" и прикрепив необходимые приложения.
Уверены, что объединив усилия, мы не только остановим массовые дезинформационные атаки и исправим искусственно навязанные стереотипы относительно нашего государства, но и обеспечим всестороннее предоставление ученикам итальянских школ беспристрастной информации об Украине.