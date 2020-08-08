Джузеппе Патерно из Сицилии стал самым старшим выпускником Италии – он закончил с отличием факультет философии и истории в Университете Палермо. Мужчине через месяц исполнится 97 лет.

Ректор вуза Фабрицио Микари лично приехал поздравить выпускника, передает издание The Daily Reformer.

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Джузеппе получил не только диплом об образовании, но и традиционный лавровый венок, которым награждают итальянских студентов, когда они заканчивают обучение.



Джузеппе Патерно в венке выпускника / Фото The Daily Reformer

В университете сообщили, что мужчина справился с экзаменами на отлично – сдал их на самый высокий балл (110 из 110).

Почему Джузеппе Патерно так поздно закончил университет?

Он родился в 1923 году в бедной семье. Поэтому из-за этого Джузеппе не смог закончить школу, а свой аттестат о полном общем среднем образовании получил только в 31 год. Однако именно в то время началась Вторая мировая война, и он пошел работать на железную дорогу.

Поэтому, только со временем – в 2017 году ему удалось поступить в университет. Однако и в этом году обучение было тяжелым для всех из-за пандемии COVID-19. Патерно признался, что имел небольшую депрессию и тревогу из-за видеозвонков, которые заменили обучение в аудиториях во время изоляции. Но и это не отпугнуло мужчину от обучения.



Джузеппе Патерно закончил университет в почти 97 лет / Фото The Daily Reformer

"Мой энтузиазм – это мое противоядие против старости. Теперь, когда я на финише, я все еще смотрю в будущее. Кто знает, возможно, я мог бы поучиться еще два года в магистратуре, ведь моя мама Джованна дожила до 100 лет. Значит, и у меня есть шанс", – говорит Джузеппе.

96-летний выпускник добавляет, что не собираются останавливаться на достигнутом. "Мои планы на будущее – посвятить себя письменности и чтению. Я хочу просмотреть все тексты, которые я не смог перечитать раньше", – сказал он.