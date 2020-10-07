В Италии вышел в свет современный переводной словарь украинского языка. Его могут использоваться студенты, переводчики и все желающие, чтобы правильно пользоваться украинским языком.

Словарь выпустило известное миланское издательство Hoepli, специализирующаяся на издательстве научной и учебной литературы, передает "Радио Свобода".

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Словарь имеет 132 тысячи украинских слов и значений и является первой подобной академической работой, которая была издана на Западе. Он также стал первым словарем, который отражает особенности нового украинского правописания, принятого в 2019 году.

Это комбинаторно-толковый словарь, то есть не просто украинское слово и перевод, а есть варианты разных его значений в переводе на итальянский язык. Такой и была моя цель – создать наконец Большой академический словарь с комбинацией слов, по которому интересно изучать украинский или итальянский языки,

- добавила автор Елена Пономарева.

Над составлением словаря в более тысячи страниц она работала 7 лет. К тому же, Елена с 2004 года преподает украинский язык в университете La Sapienza, где украинистика является отдельной дисциплиной.

Добавим, что кроме литературной и разговорной лексики, там также есть экзотизмы, жаргонизмы, сленговые, просторечные и фольклорные изречения.

В Италии словарь вышел тиражом в тысячу экземпляров. Есть также его электронная версия, которой могут пользоваться все желающие в разных странах, но ее можно купить за почти 50 евро.

Издательский директор Hoepli Марко Сброци уверяет, что выход словаря важен и тем, что теперь украинский язык, который в Италии часто ассимилируют с русским, будет занимать отдельное место в культурном процессе.