В итальянском издательстве Pearson нашли факты искажения информации об Украине в итальянском школьном учебнике по географии. В книге указывалось, что в оккупированном Россией Крыму "состоялся референдум о присоединении к России".

Источник: Посольство Украины в Италии в фейсбуке

Издательство отметило готовность обсуждать с посольством Украины в Риме содержание учебников по украинской тематике.

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Что известно об инциденте с учебником географии

В книге указывалось, что во временно оккупированном Россией Крыму "состоялся референдум о присоединении к России".

А также то, что Донецк и Луганск "стали автономными" из-за "этнического спора украинцев и русского меньшинства" без упоминаний об агрессии России. Там говорится и о том, что в Украине два официальных языка – украинский и русский.

Поэтому посольство в Италии призвало всех неравнодушных украинских родителей сообщать посольству, издательствам и собственным школам о фактах фальсификации украинской истории или любой другой информации об Украине в школьных учебниках. "Это будет способствовать получению учениками итальянских школ непредвзятой информации о нашем государстве", – говорится в посте.

Как решат эту ситуацию

Посольство Украины в Италии из-за обнаруженых фактов искажения информации об Украине в учебнике по географии официально обратилось в министерство образования Италии, к издательству и автору учебника с просьбой исправить соответствующий текст.

Что известно о "референдуме в Крыму"? В феврале-марта 2014 года Россия провела спецоперацию по оккупации Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой областях и пошла на прямое военное вторжение.



Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада (ЕС, США, Япония) ввели экономические антироссийские санкции.

Как выбирают украинские книги для школ за рубежом? В посольстве объяснили, что местные школы и учителя сами определяют список учебников для разных классов в сотрудничестве с родительскими организациями.