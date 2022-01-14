IT-специалисты смогут преподавать математику и информатику в школах: детали

В Украине не хватает квалифицированных учителей по математике и информатике. Поэтому Министерство цифровой трансформации предлагает повысить качество преподавания этих предметов в школах путем привлечения IT-специалистов.

Реализация соответствующей инициативы стала возможной из-за вступления в силу Положения о педагогической интернатуре.

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Теперь IT-специалисты без опыта преподавания смогут пройти интернатуру в школе под присмотром опытного педагога и стать учителем.

В Миницифры отмечают, что освоить практические учительской работы IT-специалист сможет благодаря закреплению за ним опытного педагога, который сформирует специальную программу прохождения интернатуры.

В течение года специалист может сформировать и развить необходимые навыки для обучения детей и получить возможность преподавать в школе,

– подчеркивают в ведомстве.

У Минцифры подчеркнули, что в ходе исследования выяснилось, что в Украине недостаточно квалифицированных учителей по математике и информатике. Это приводит к снижению общего качества математического и STEM-образования.

"Представители бизнеса выразили свою готовность и желание оказывать поддержку учреждениям образования в этом направлении", – отметили в Минцифры.

К слову, в МОН рассказали, что педагогическая интернатура организуется в соответствии с приказом руководителя учебного заведения, который выдается в день назначения интерна на должность педагога. Срок интернатуры составляет один год, который отсчитывается с даты издания приказа,

Программа педагогической интернатуры должна предусматривать теоретическую и практическую помощь интерну, которая направлена на развитие профессиональных компетентностей. В то же время за выполнение обязанностей учителя-наставника, который будет помогать интерну, назначается доплата в размере 20% к ставке.