По словам специалистов, автоматизация и развитие искусственного интеллекта во многих сферах жизни добавит прирост новых специальностей.

К теме 8 украинских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира

Основатель компании Powercode, которая готовит IT-специалистов и создает продукты для ООН и ВОЗ Владислав Савченко назвал специальности, которые выглядят, как из фантастического кино, но которые уже можно получить в Украине.

IT-профессии будущего

Data-детектив

В современном мире многие признаки преступлений можно отследить по движению средств на банковских картах. Этим занимаются детективы данных, которые с помощью технологий работают с потоком информации.

Такие специалисты будут искать, анализировать, сравнивать огромные массивы данных в интересах компаний или отдельных людей, а затем подавать отчеты.

Известно, что украинские университеты уже сегодня предлагают получить базу знаний для такой профессии. Например, Data Science изучают на:

одной из магистерских программ Украинского Католического университета,

бакалаврской программе Львовского национального университета имени Ивана Франко,

программы по этому направлению есть также в Харьковском политехническом институте.



Специальность в ИТ-сфере / Фото UP-STUDY

Пилот дрона

В Украине уже работают компании по разработке беспилотных аппаратов и связанных с ними сервисов. Дроны, например, изучают промышленные объекты на предмет поломок, просчитывают уровень и состав необходимых удобрений на полях, а также могут их орошать.

А в будущем, по прогнозам экспертов, запрос на пилотов дронов вырастет в разы, поскольку расширится зона их применения. Вскоре появятся также дроны-такси.

Если вам это интересно, то таких специалистов готовит кафедра компьютерного моделирования процессов и систем в Харьковском политехе.

Менеджер команды людей и искусственного интеллекта

Все знают, что сильные стороны человека – познание, универсальность и творчество, а преимущества машины – точность, выносливость и скорость.Поэтому уже востребованы специалисты, которые смогут объединить их в одну команду и понимать, как им работать.

Образовательные программы по искусственному интеллекту есть у:

Киевском политехническом институте (КПИ),

Львовском национальном университете им. И. Франка,

Украинском Католическом Университете,

Львовской политехнике,

Институте компьютерных систем Одесского политехнического университета.

Координатор постоянного обучения

Прогрессивным учебным заведениям со временем придется переформатироваться под модель "обучение в течении жизни" (lifelong learning). Это уже считается популярным навыком.

Этот специалист с помощью алгоритмов прогнозирования после изучения профиля ученика и анализа рынка труда и предлагать людям программы под их возможности и интересы.

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В отечественных педагогических вузах работают кафедры образовательного менеджмента, а запросы работодателей на координаторов образовательных проектов уже сейчас не редкость.

Специалист по управлению подписками

Эффективность подписок как канала продаж набирает обороты. Компании начинают нанимать отдельных людей, которые генерируют идеи по микроподпискам, сокращают отток абонентов, увеличивают стоимость имеющейся клиентской базы и тому подобное.

Диджитал-маркетинг изучают, например, во Львове в Украинском Католическом Университете.

Интересно, что ИТ-специальности входят в топ-5 самых популярных среди абитуриентов. Десятая часть выпускников школ (около 65 тысяч) пошла учиться на айтишников. Сегодня этому учат более 200 вузов.

По мнению экспертов, сейчас IT-бизнес имеет особую потребность в:

front-end разработчиках,

веб-дизайнерах,

тестировщиках,

разработчиках мобильных приложений,

бизнес-аналитиках,

project-менеджерах.

К тому же, в сфере технологий сейчас работают не только программисты, но и представители многих других специальностей: от PR и продажников до юристов и видеопродакшена.