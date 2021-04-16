На думку Портнова, підручники викривляють дані про події 2013-2014 років. Оскільки інформація там подана однобоко – вбивства людей правоохоронцями не доведені в суді.

Про цю справу Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо Євромайдану за позовом Портнова: деталі



Що вирішив суд

Рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва ще 21 січня. А 15 квітня його залишив у дії також Шостий апеляційний суд, де намагались оскаржувати постанову.

Зверніть увагу! Шостий апеляційний адміністративний суд розглядає справи в кількох регіонах: Київській, Черкаській, Чернігівській областях, а також у місті Київ.

Міносвіти має оголосити новий тендер. Потім проведуть новий конкурсний відбір підручників історії для 11 класів і "вступу в історію" 5 класів.

Крім цього, міністерство повинне забезпечити переогляд інших підручників, посібників і навчальних програм.

До уваги мають братися ті матеріали, де йдеться про події 2013-2014 років, зокрема про події революції. В аналізі визначать наскільки "правдива та об'єктивна там інформація".

До теми В рішенні суду за позовом Портнова йдеться про додаткову експертизу 7 підручників історії, – МОН

Про які шкільні підручники мовиться

Історія: Україна і світ: (інтегрований курс, рівень стандарту): підручник для 11 класу (автори – Мар'ян Мудрий, Олена Аркуша, Видавництво "Генеза", 2019).

Історія України. Рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – Г.М. Хлібовська, О.В. Намук, М.Є. Крижановська, І.Б. Гирич, І.О. Бурнейко. Видавництво "Астон", 2019).

Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Видавництво "Ранок", 2019).

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автор – О.О. Мартинюк. Видавництво "Ранок", 2019).

Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – B.C. Власов, C.B. Кульчицький. Видавництво "Літера ЛТД", 2019).

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (не вказано автора та видавництво).

Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти (автори – Н.М. Сорочинська, О.О. Гісем. Видавництво "Навчальна книга").

Вступ до історії: підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (автори – І.Я. Щупак, І.О. Піскарьова, О.В. Бурлака. Видавництво "Оріон", 2018).

Як все починалось

Спершу Андрій Портнов із вимогою переглянути підручники просто звертався до Міносвіти. Однак у МОН відхилили його прохання, оскільки вважають, що опис подій Майдану в підручниках – цілком правдивий.

Тоді юрист Януковича звернувся з цим до суду. Там він отримав чергову перемогу у своїй скандальній професійній діяльності.