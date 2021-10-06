КНУ Шевченко отметил, что исследователи из университета – первые и пока единственные в Украине соавторы Нобелевского лауреата по химии 2021 Бенжамина Листа.

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В вузе сообщили, что соавторами исследования Листа были исследователи КНУ имени Тараса Шевченко:

профессор химического факультета КНУ Александр Григоренко ,

, профессор и директор Института высоких технологий КНУ Игорь Комаров ,

, бывший аспирант ИВТ (Института высоких технологий) Андрей Тимцуник,

Упоминается о совместной работе исследователей об асимметричном органокатализе: List, B., Čoric̈, I., Grygorenko, O. O., Kaib, P. S. J., Komarov, I., Lee, A., . . . Van Gemmeren, M. (2014). The catalytic asymmetric α-benzylation of aldehydes. Angewandte Chemie – International Edition.

Отметим, что Нобелевская премия по химии 2021 года была вручена 6 октября Бенжамину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа.

Долгое время считалось, что в наших телах есть всего два вида катализа – металлы и ферменты. В то же время лист и Макмиллан в 2000 году разработали третий тип – асимметричный органокатализ.

Органические катализаторы имеют стабильный каркас из атомов углерода, к которому могут присоединяться более активные химические группы. Они часто содержат общие элементы — кислород, азот, сера или фосфор, – благодаря чему эти катализаторы безвредны для окружающей среды и дешевы в производстве.

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Текст публикации КНУ Шевченко:

Невероятно крутая новость – Исследователи химического факультета КНУ (Александр Григоренко), Института высоких технологий КНУ (профессор Игорь Комаров) и бывший аспирант ИВТ (Андрей Тимцуник) – первые и пока единственные в Украине соавторы Нобелевского лауреата по химии 2021 Бенджамина Листа.

О присуждении Нобелевской премии по химии 2021 было объявлено сегодня, 6 октября, Benjamin List и David W.C. MacMillan за развитие асимметричного органокатализа. КНУ искренне радуется успехам представителей университета, с гордостью отмечая их высокий профессиональный уровень и качественные коллаборации.