Остальные сомнительные утверждения в книге Марии Савчин для 9 класса так и остались.

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Как было раньше

Теперь на месте вместо старого совета о том, что водный раствор соды нужно пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля во время простуды", речь идет о пользе йодированной соли.

В учебнике по химии написали о "пользе" соды / Скриншот

Как стало теперь

Теперь на этой странице ученикам советуют употреблять йодированную соль, в частности, для профилактики йододефицита. Но по неизвестным причинам авторы учебника пишут слово "йод" с заглавной буквы.

Новые советы в учебнике по химии о йоде / Скриншот

В учебнике исправили не все

В учебнике исправили не все ложные вредные советы, которые предварительно опровергли ученые. В частности, кандидат медицинских наук Андрей Семьянкив посвятил пост анализу ошибок в этом учебнике, которые остались и в обновленном варианте.

Например, на странице 24 учебника рекламируют сомнительный препарат "Уролесан" , его советуют принимать не только людям с проблемами почек и мочевого пузыря, но и давать животным с мочекаменной болезнью.

, его советуют принимать не только людям с проблемами почек и мочевого пузыря, но и давать животным с мочекаменной болезнью. На странице 58 указано, что "электрофорез способствует более быстрому выздоровлению , чем обычный прием лекарства". Но это утверждение опровергается рядом исследований.

, чем обычный прием лекарства". Но это утверждение опровергается рядом исследований. Кроме этого, в учебнике советуют пить лимонный сок при повышенной кислотности желудка, хотя, по мнению врача, это может повредить пищевод некоторым людям.

при повышенной кислотности желудка, хотя, по мнению врача, это может повредить пищевод некоторым людям. А на странице 182 авторы учебника утверждают, что перхоть, ожоги и насморк нужно лечить хозяйственным мылом.

Также бывший эксперт Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, а сейчас сотрудница ВОЗ Каролина Айрапетян в прошлом году отмечала, что в учебнике указано о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях.

К слову, в учебнике "Я исследую мир" для учащихся третьего класса автор предлагает родителям рассказать о "домашних" горных породах. Хотя сам он решил этого не объяснять. Фотографии и детали – читайте в статье.