Остальные сомнительные утверждения в книге Марии Савчин для 9 класса так и остались.
К теме "Горжусь тем, что я русская": новые подробности языкового скандала с учительницей в Киеве
Как было раньше
Теперь на месте вместо старого совета о том, что водный раствор соды нужно пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля во время простуды", речь идет о пользе йодированной соли.
В учебнике по химии написали о "пользе" соды / Скриншот
Как стало теперь
Теперь на этой странице ученикам советуют употреблять йодированную соль, в частности, для профилактики йододефицита. Но по неизвестным причинам авторы учебника пишут слово "йод" с заглавной буквы.
Новые советы в учебнике по химии о йоде / Скриншот
В учебнике исправили не все
В учебнике исправили не все ложные вредные советы, которые предварительно опровергли ученые. В частности, кандидат медицинских наук Андрей Семьянкив посвятил пост анализу ошибок в этом учебнике, которые остались и в обновленном варианте.
- Например, на странице 24 учебника рекламируют сомнительный препарат "Уролесан", его советуют принимать не только людям с проблемами почек и мочевого пузыря, но и давать животным с мочекаменной болезнью.
- На странице 58 указано, что "электрофорез способствует более быстрому выздоровлению, чем обычный прием лекарства". Но это утверждение опровергается рядом исследований.
- Кроме этого, в учебнике советуют пить лимонный сок при повышенной кислотности желудка, хотя, по мнению врача, это может повредить пищевод некоторым людям.
- А на странице 182 авторы учебника утверждают, что перхоть, ожоги и насморк нужно лечить хозяйственным мылом.
Также бывший эксперт Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, а сейчас сотрудница ВОЗ Каролина Айрапетян в прошлом году отмечала, что в учебнике указано о спиртовых компрессах при простудных заболеваниях.
К слову, в учебнике "Я исследую мир" для учащихся третьего класса автор предлагает родителям рассказать о "домашних" горных породах. Хотя сам он решил этого не объяснять. Фотографии и детали – читайте в статье.