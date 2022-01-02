Как использовать соцсети с пользой для обучения

Соцсети в последние несколько лет стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но знали ли вы, что фейсбук, инстаграм, тикток и ютуб также могут быть полезными для школьников в процессе обучения.

Сейчас трудно найти взрослого человека или подростка, у которых нет ни одного аккаунта. Однако там можно не только развлекаться, но и учиться.

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Для школьников средних и старших классов это основное средство коммуникации и досуга. Но с их помощью также можно мотивировать школьников к обучению.

Как использовать соцсети для обучения

Ниже читайте несколько идей, как использовать возможности соцсетей для популяризации материала школьной программы и активного включения школьников в учебный процесс.

Фейсбук

С помощью этой соцсети для каждого из классов можно создавать отдельные группы, в которых размещать домашние задания, ссылки на интересные статьи или видео по теме изучения. Также там можно инициировать опрос, чтобы узнать мнение учащихся по определенным вопросам.

Учитывая то, что школьники очень комфортно чувствуют себя при общении онлайн, тематическая группа в фейсбуке может стать отличной площадкой для непринужденного обмена мнениями, популяризации материалов и тому подобное.

Кроме того, в рамках фейсбука можно создавать видеоконференции аналогично, как и в Zoom (групповая видеосвязь, чат, совместимый просмотр видео, демонстрация, передача файлов и прочее).

Инстаграм

Эту платформу можно использовать для демонстрации творческих работ учащихся. Например, можно предложить школьникам создать проект на основе изучения биографии определенной известной личности, деятельность или творчество которого изучается в программе.

Предложите школьникам пофантазировать, что некий писатель, политический деятель, художник или ученый из прошлого является нашим современником, следовательно живет активной жизнью в соцсетях.

Как бы выглядел его аккаунт, какие бы фотографии и сообщения были бы в его профиле? Обязательное условие – сообщения и фотографии должны основываться на реальной биографии.

Пример сообщения, который бы мог быть на instagram-странице Тараса Шевченко

Также в инстаграм можно делиться рисунками, схемами, картами, фотографиями и другими творческими проектами на основе программного материала, размещая их под определенным хештегом.

Тикток

Эта соцсеть является наиболее популярной среди подростков. Главный ее контент – короткие содержательные видео, которые можно легко творчески монтировать.

Тікток можно использовать не только для развлечения, но и для обучения. Например, вероятнее ученики удивятся, если вместо чтения параграфа, домашним заданием будет просмотр короткого видео в тикток, в котором объясняются ключевые моменты темы.

Такие видео вы можете создавать как самостоятельно, так и используя наработки коллег.

Например, смотрите видео Глеба Репича:

Платформу тикток также стоит использовать для создания ученических проектов. Например, можно начать тематический челлендж, каждый из участников которого должен продемонстрировать свои знания – показать проявление математических закономерностей, продекламировать стихотворение, рассказать об интересной книге и тому подобное.

Ютуб

На этой платформе можно не только просматривать многочисленные обучающие видеоролики, в частности по содержанию школьной программы, но и размещать собственный видеоконтент. Его впоследствии можно демонстрировать в классе или во время онлайн-уроков.

Кроме того, образовательные видеоматериалы с ютуба пригодятся, если вы время от времени практикуете формат обучения "Перевернутый класс".

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Создание собственного видео также станет интересным и эффективным форматом активного обучения. В процессе работы над видео ученики смогут творчески переосмыслить программный материал, а также продемонстрировать собственную смекалку и креативность.

Предложите школьникам почувствовать себя в роли лектора и своими словами объяснить программный материал, чтобы он стал интересным для сверстников, а также продемонстрировать проявление определенных закономерностей, которые изучаются в классе.

Нередко учителя жалуются, что ученикам неинтересно на уроках. Одна из причин – школьники воспринимают школу и подходы к обучению устаревшими и оторванными от жизни. Один из способов решения этой проблемы – вовлечение в образовательный процесс социальных сетей.