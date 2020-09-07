В Окружной админсуд Киева поступил иск, чтобы Киевская государственная городская администрация отменила решение Виталия Кличко о выполнении Гимна Украины в школах перед уроками.

Истец просит суд признать противоправным решение об обязательном выполнении Гимна Украины в школах в начале каждого дня с участием учеников и учителей, говорится на сайте суда.

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Поэтому в настоящее время суд решает вопрос о наличии правовых оснований для удовлетворения иска и открытия производства по административному делу.

Отметим, что 31 июля КГГА поддержала решение о начале обязательного выполнения обучающимися и учителями гимна Украины в школах. В то же время в ведомстве заверили, что петь гимн не обязательно, решение является лишь рекомендацией.

Целью такого решения была популяризация и воспитание у учащихся уважительного отношения к государственным символам Украины.