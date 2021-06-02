В Испании учителя-мужчины пришли в школу в юбках: протестуют из-за исключения ученика

Учителя-мужчины в Испании в знак протеста пришли на работы в школах в юбках. Так педагоги хотели поддержать 15-летнего ученика, которого исключили из школы в ноябре прошлого года из-за его одежды.

Учителя-мужчины и студенты-парни страны пришли на уроки в юбках в знак солидарности с мальчиком. Преподаватели начали протест #LaRopaNoTieneGenero ( "Одежда не имеет пола") против гендерных стереотипов.

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Издание сообщило, что это движение началось после поступка учителя математики Хосе Пиньяса, который надел юбку в поддержку 15-летнего ученика Микеля Гомеса.

Так как школьника полгода назад выгнали из школы и заставили обратиться к психологу из-за того, что он одел юбку для пропаганды гендерного равенства.

Видео, на котором Микель Гомес описывал этот случай, посмотрели более 2,1 миллиона раз в ТикТоке.

Учитель, который начал протест добавил, что 20 лет назад он также подвергался преследованиям и оскорблениям из-за своей сексуальной ориентации.

Многие учителя смотрели на это равнодушно. Но я хочу присоединиться к делу Микеля, которого исключили и отправили к психологу за то, что он ходил на уроки в юбке,

– сказал педагог.

Пример Пиньяса решили повторить еще двое учителей одной из начальных школ – Мануэль Ортега и Борха Велукес. Они объявили май "месяцем, когда они ежедневно носят юбки" и приняли такое решение после того, как один из их учеников подвергся буллинга вследствие гомофобии.

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В то же время ученики из других школ в Испании почти полгода решили ходили на уроки в юбках, чтобы сформировать "общенациональное движение за толерантность". Впоследствии в некоторых школах страны начали преподавать курс по гендерному равенству.

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