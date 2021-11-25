В Испании в школьных учебниках Крым обозначили "русским": Украина выразила протест

В Испании в школьном учебнике обозначили оккупированный Крым российским. Украинские дипломаты просят изъять весь тираж этих книг.

Такую ошибку допустили в учебнике "Социальные науки" для 6 класса средней школы. Книгу выпустило издательство "Edelvives".

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Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки.

Просят отозвать весь тираж учебников

В посольстве Украины в Испании подняли вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений. Просят, чтобы Минобразования в дальнейшем не допускало одобрения таких учебников.

Дипломаты обратились и к украинцам, чтобы те не ограничивались публикациями в социальных сетях о таких "находках".

"Коллективные обращения в издательства, вроде "Edelvives", и государственные учреждения делают свое дело", – подытожили в посольстве.

В последнее время таких ошибок стало больше. Например, в июле было сразу 2 таких скандала . В русскоязычной версии бесплатной онлайн-энциклопедии Википедия заметили карту России с украинским Крымом. А в инстаграме на странице, которая позиционирует себя как официальное представительство JBL-карту Украины без Крыма и Донбасса.

Текст поста Посольства Украины в Испании:

Спасибо нашим соотечественникам, в частности, господину Bogdan Dovgan, за бдительность и неравнодушие в деле отстаивания национальных интересов.

В связи с информацией, ставшей известной Посольству Украины в Испании, Посол Sergiy Pogoreltsev безотлагательно обратился к Министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" относительно принадлежности Крымского полуострова РФ.

Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также выражена просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим Министерством таких учебников для учреждений образования Испании. Обращаемся к нашим согражданам не ограничиваться публикациями в социальных сетях, которые охватывают только украинский сегмент относительно выявленных фактов дезинформации. Коллективные обращения в издательства, вроде "Edelvives", и государственные учреждения делают свое дело.

Вместе победим!