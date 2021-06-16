Искусственный интеллект и Open Banking: 5 трендов финтеха ближайшего будущего

Деньги являются важным аспектом каждой сферы жизни, поэтому и индустрия финансовых технологий все стремительнее развивается. Пандемия, вынужденная онлайн-торговля и изменение привычек потребителей только ускоряют этот процесс.

Сегодня финтех-компании уверенно внедряют инновационные решения, соответствующие реалиям 2021 года. О трендах в этой области, которые будут актуальны в этом году и, вероятно, в ближайшие годы, рассказывает основатель Национального платежного сервиса UAPAY Дмитрий Зарахович.

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Финансовая грамотность потребителей

То, на чем особенно сосредоточат свое внимание финтех-стартапы и необанки – повышение уровня финансовой грамотности потребителей их услуг.

Те клиенты, которые давно пользуются финансовыми услугами в онлайн, так и будут оставаться преданными привычным им учреждениям.

Зато целевая аудитория, которая до сих пор не отвыкла от наличных, станет приоритетом для финансовых компаний, и они будут заниматься их финансовым образованием, чтобы помочь перейти на онлайн-платежи и объяснить, что это безопасно и удобно.

Учреждения будут заниматься финансовым образованием своих потенциальных клиентов / Фото Unsplash

Центральные банки и криптовалюта

Все больше центральных банков различных стран рассматривают возможность внедрения новой формы денег – цифровых валют. Правда, каждая страна видит этот процесс по-своему.

Некоторые центральные банки даже попытались запустить в оборот собственные криптовалюты, и Украина – не исключение.

Национальный банк Украины полтора года назад провел исследование о возможности выпуска украинской цифровой валюты – е-гривны.

В тестовом режиме Нацбанк смог получить новый опыт, однако пока проект фактического внедрения е-гривны в Украине остается под вопросом.

У Национального банка Украины уже есть опыт работы с криптовалютой / Фото Unsplash

Банки в смартфоне

Получить справку, подписать документ, снять с карточки наличные – еще несколько лет назад все это осуществить можно было исключительно в физических отделениях финансовых учреждений.

Сейчас все больше функций становятся доступными в онлайн-режиме, а между банками растет конкуренция за то, кто создаст самый удобный банк "в смартфоне".

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Искусственный интеллект и биометрия

Биометрические методы идентификации в смартфонах, планшетах и ноутбуках – уже давно не новинка на рынке. Средства сканирования отпечатков пальцев или трехмерное сканирование и распознавание лиц – функции, доступные во многих новых гаджетах.

Биометрическими технологиями идентификации личности уже никого не удивишь / Фото Pexels

Сегодня тренд начали подхватывать и системы биометрической идентификации голоса. В частности, компания Nuance, которую недавно приобрел Microsoft за 19 миллиардов долларов, еще несколько лет назад начала продвигать собственные продукты в этой области.

Система voice biometrics – это удобная замена паролей и кодовых слов, которую в ближайшее время стоит ожидать и в области финансовых технологий.

Еще одно перспективное направление – служба поддержки клиентов финансовых учреждений на базе искусственного интеллекта. Решать проблемы потребителей в ближайшем будущем, очевидно, будут неодушевленные голосовые ассистенты.

Общаться с клиентами банков будет искусственный интеллект / Фото Pexels

Open Banking

Финансовые технологии охватывают широкий спектр задач – гораздо шире традиционной операционной деятельности банков.

Но, чтобы финтех-компании могли получить доступ к данным банковского обслуживания через интерфейсы прикладного программирования (API), необходимо внедрение концепции открытого банкинга. Open Banking является технологией, которая может обеспечить передачу данных между учреждениями в режиме реального времени.

Сейчас существуют опасения относительно безопасности открытого банкинга, связанные с возможностью раскрытия личных банковских данных потребителей. Однако эту проблему можно решить путем совместной работы вовлеченных сторон.

Технология Open Banking пока не является полностью безопасной / Фото Unsplash