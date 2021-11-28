Искренняя и влюбленная в образование: как коллеги вспоминают умершую Любомиру Мандзий
Источник:24 канал
В субботу, 27 ноября, скончалась Любомира Мандзий. Жизнь бывшей исполняющей обязанности министра образования оборвалась в возрасте 48 лет.
Коллеги и друзья Любомиры Мандзий вспоминают ее с теплом и любовью. Воспоминания о бывшем министре собрал 24 канал.
Важно "Таких людей называют светочами науки": умерла экс-министр образования Любомира Мандзий
Андрей Садовый
Источник: фейсбук Андрея Садового
Мэр Львова заявил, что пани Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки.
Нам всем будет очень недоставать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память,
– написал Садовый.
Владимир Зеленский
Источник: ОП
На странице Офиса президента от имени Владимира Зеленского выразили искренние соболезнования родным и близким пани Мандзий, а также всем, кто знал ее лично.
Украинское образование потеряло настоящего педагога, человека, преданного делу обучения новых поколений. Украина потеряла патриотку, достойную гражданку, для которой жизнь без цинизма была личным правилом,
– говорится в сообщении.
Коллеги и друзья запомнят ее заботливость, готовность прийти на помощь, ее смелость и умение защищать свои принципы, добавили в ОП.
Сергей Шкарлет
Источник: телеграм Сергея Шкарлета
Министр образования и науки Украины назвал пани Мандзий влюбленной в образование женщиной и поблагодарил за возможность работать вместе. Он подчеркнул, что она была искренним, целеустремленным и профессиональным человеком.
Лилия Фещук
Источник: фейсбук Лилии Фещук
Подруга и коллега Любомиры Мандзий призналась, что тяжело переживает потерю.
Больно, невыразимо больно говорить и писать эти слова о светлом, улыбчивом, искреннем человеке, который всегда был рядом. Мы должны были перейти в обращении на "ты", но не судилось,
– сказала Лилия Фещук.
Она заметила, что Мандзий поддержала ее в непростое время и несла много добра.
"Мы так радовались твоим визитам в школу, мы так любили встречаться и наслаждаться общением... И все оборвалось... Наверное, Бог что-то перепутал", – написала коллега Мандзий.
Фещук также опубликовала совместные фотографии с бывшим министром.
Лилия Фещук и Любомира Мандзий / Фото из фейсбука Лилии Фещук
Елена Пономарева
Источник: фейсбук Елены Пономаревой
Основательница и председатель Родительского Совета Львовщины Елена Пономарева выразила искренние слова соболезнования родным и близким Любомиры Мандзий. Она назвала ее молодым, красивым, светлым и настоящим человеком.
Трудно передать словами мои соболезнования семье, друзьям, но и молчать не могу. Больно воспринимать и осознавать, что ее нет ... искренней, открытой как чиновника, настоящего педагога и неравнодушного человека,
– отметила Пономарева.
Ольга Карабан
Источник: фейсбук Ольги Карабан
Бывшая студентка вспомнила, как госпожа Мандзий, преподавая политологию, отправила всю группу на пересдачу.
По ее словам, мы могли бы сдать его лучше. Помню, мне это удалось лишь с третьей попытки... Спасибо ей за те знания, которые она настойчиво вкладывала в наши головы. Буду помнить,
– написала Карабан.
Денис Шмыгаль
Источник: телеграм Дениса Шмыгаля
Украинский премьер имел возможность лично знать Любомиру Мандзий. Он охарактеризовал как искреннего, позитивного и преданного любимому делу человека.
Что сказали другие коллеги Мандзий
Под постом на странице в фейсбуке Любомиры Мандзий тысячи людей оставили скорбные слова. Среди них:
- Экс-министр образования и науки Лилия Гриневич: "Глубоко сочувствую семье. Это большая потеря для украинского образования. Вечная память и царство Небесное! До последнего Любомира боролась с безжалостной болезнью, вырывая у нее время для своей семьи и для труда".
- Бывшая министр образования Анна Новосад: "Люблю тебя очень. И никогда не смогу поверить, что тебя нет. Покойся с миром, моя Любомира".
- Преподавательница Нина Ржевская: "Очень больно. Ушла из жизни, потому что тяжело болела, но как легко работала и творила добро. Буду помнить всегда как свою любознательную студентку, как принципиальную коллегу, приятельницу... Любомира, сделанная из неиссякаемой жизненной энергии, ушла в иной мир. Пусть царствует там поправу".
Как сообщили в МОН, прощание с пани Мандзий состоится 29 ноября. Парастас состоится в воскресенье 28 ноября 2021 года в 19:00 в храме Вознесения Господня.
Что известно о Любомире Мандзий
- Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака на Львовщине. Окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".
- С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Франко, а в течение 2016 – 2019 годов была директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.
- В июле 2019 одержала победу в конкурсе на должность начальника управления Госслужбы качества образования во Львовской области.
- В сентябре 2019 года Любомиру Мандзий назначили на должность заместителя министра образования и науки Украины. С 25 марта 2020 года по 25 июня 2020 года она исполняла обязанности министра образования и науки Украины, до назначения на эту должность Сергея Шкарлета.