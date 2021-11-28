Искренняя и влюбленная в образование: как коллеги вспоминают умершую Любомиру Мандзий

В субботу, 27 ноября, скончалась Любомира Мандзий. Жизнь бывшей исполняющей обязанности министра образования оборвалась в возрасте 48 лет.

Коллеги и друзья Любомиры Мандзий вспоминают ее с теплом и любовью. Воспоминания о бывшем министре собрал 24 канал.

Важно "Таких людей называют светочами науки": умерла экс-министр образования Любомира Мандзий

Андрей Садовый

Источник: фейсбук Андрея Садового

Мэр Львова заявил, что пани Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки.

Нам всем будет очень недоставать ее мудрых советов и решений. Соболезнования родным и друзьям! Светлая память,

– написал Садовый.

Владимир Зеленский

Источник: ОП

На странице Офиса президента от имени Владимира Зеленского выразили искренние соболезнования родным и близким пани Мандзий, а также всем, кто знал ее лично.

Украинское образование потеряло настоящего педагога, человека, преданного делу обучения новых поколений. Украина потеряла патриотку, достойную гражданку, для которой жизнь без цинизма была личным правилом,

– говорится в сообщении.

Коллеги и друзья запомнят ее заботливость, готовность прийти на помощь, ее смелость и умение защищать свои принципы, добавили в ОП.

Сергей Шкарлет

Источник: телеграм Сергея Шкарлета

Министр образования и науки Украины назвал пани Мандзий влюбленной в образование женщиной и поблагодарил за возможность работать вместе. Он подчеркнул, что она была искренним, целеустремленным и профессиональным человеком.

Лилия Фещук

Источник: фейсбук Лилии Фещук

Подруга и коллега Любомиры Мандзий призналась, что тяжело переживает потерю.

Больно, невыразимо больно говорить и писать эти слова о светлом, улыбчивом, искреннем человеке, который всегда был рядом. Мы должны были перейти в обращении на "ты", но не судилось,

– сказала Лилия Фещук.

Она заметила, что Мандзий поддержала ее в непростое время и несла много добра.

"Мы так радовались твоим визитам в школу, мы так любили встречаться и наслаждаться общением... И все оборвалось... Наверное, Бог что-то перепутал", – написала коллега Мандзий.

Фещук также опубликовала совместные фотографии с бывшим министром.



Лилия Фещук и Любомира Мандзий / Фото из фейсбука Лилии Фещук

Елена Пономарева

Источник: фейсбук Елены Пономаревой

Основательница и председатель Родительского Совета Львовщины Елена Пономарева выразила искренние слова соболезнования родным и близким Любомиры Мандзий. Она назвала ее молодым, красивым, светлым и настоящим человеком.

Трудно передать словами мои соболезнования семье, друзьям, но и молчать не могу. Больно воспринимать и осознавать, что ее нет ... искренней, открытой как чиновника, настоящего педагога и неравнодушного человека,

– отметила Пономарева.

Ольга Карабан

Источник: фейсбук Ольги Карабан

Бывшая студентка вспомнила, как госпожа Мандзий, преподавая политологию, отправила всю группу на пересдачу.

По ее словам, мы могли бы сдать его лучше. Помню, мне это удалось лишь с третьей попытки... Спасибо ей за те знания, которые она настойчиво вкладывала в наши головы. Буду помнить,

– написала Карабан.

Денис Шмыгаль

Источник: телеграм Дениса Шмыгаля

Украинский премьер имел возможность лично знать Любомиру Мандзий. Он охарактеризовал как искреннего, позитивного и преданного любимому делу человека.

Что сказали другие коллеги Мандзий

Под постом на странице в фейсбуке Любомиры Мандзий тысячи людей оставили скорбные слова. Среди них:

Экс-министр образования и науки Лилия Гриневич: "Глубоко сочувствую семье. Это большая потеря для украинского образования. Вечная память и царство Небесное! До последнего Любомира боролась с безжалостной болезнью, вырывая у нее время для своей семьи и для труда".

Бывшая министр образования Анна Новосад: "Люблю тебя очень. И никогда не смогу поверить, что тебя нет. Покойся с миром, моя Любомира".

Преподавательница Нина Ржевская: "Очень больно. Ушла из жизни, потому что тяжело болела, но как легко работала и творила добро. Буду помнить всегда как свою любознательную студентку, как принципиальную коллегу, приятельницу... Любомира, сделанная из неиссякаемой жизненной энергии, ушла в иной мир. Пусть царствует там поправу".

Жизнь Любомиры Мандзий оборвалась 27 ноября. Точную причину смерти не называют, однако некоторые СМИ сообщили, что у нее было онкологическое заболевание. У Мандзий остались сын и муж.

Как сообщили в МОН, прощание с пани Мандзий состоится 29 ноября. Парастас состоится в воскресенье 28 ноября 2021 года в 19:00 в храме Вознесения Господня.

Что известно о Любомире Мандзий