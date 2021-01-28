Исаенко против Шкарлета: суд признал незаконным решение МОН об увольнении ректора НАУ
Шевченковский районный суд Киева рассмотрел очередную апелляцию Владимира Исаенко о незаконности его увольнения с должности ректора Национального авиационного университета.
Источник: 24 канал
Принято решение отменить увольнение Владимира Исаенко и признать его незаконным. Тем временем в вузе все же проходят выборы нового руководителя.
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Что известно об увольнении Владимира Исаенко
- 7 октября 2020 года кадровая комиссия Министерства образования и науки Украины подписала решение об увольнении ректора с должности.
- На то временя Владимир Исаенко находился на больничном в самоизоляции.
- 15 октября состоялось заседание наблюдательного совета НАУ, где выслушали позицию министра Сергея Шкарлета. Увольнение Исаенко поддержали единогласно.
- 22 октября исполняющим обязанности ректора стал Римвидас Хращевський, который обвинял эксректора в коррупции и некомпетентности.
- 5 ноября исполняющий обязанности восстановил в должности проректора вуза Максима Луцкого – эксрегионала и кума эксминистра образования Дмитрия Табачника.
- 27 января 2021 года Шевченковский районный суд города Киева признал увольнение Исаенко с должности незаконным, а его поновление должно было состояться немедленно.
- 28 января, вопреки решению суда, в университете все равно провели выборы нового ректора Национального авиационного университета.
Почему Владимира Исаенко уволили с должности
Кадровая комиссия МОН обнаружила причастность Исаенко к коррупционным схемам и мошенничеству в приеме иностранных студентов в вуз. Руководителя обвиняли в неспособности управления НАУ и обострении множества бытовых проблем в университете.
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Кроме этого, его подозревали в фальсификации выборов на должность.
Владимир Исаенко все обвинения отвергает и называет новое руководство самозванцами и ворами. Он считает, что решение уволить его с должности ректора – лишь попытка реванша.
Сегодня проходят выборы без выбора, ведь все кандидаты на должность ректора НАУ – это команда господина Луцкого (того, который кум Табачника),
– рассказывает Владимир Исаенко на своей странице у Фейсбук.
В четверг, 28 января, Владимир Исаенко попытался лично прийти к министру Сергею Шкарлету и указать на решение суда по его восстановлении на должность ректора НАУ. Министра в то время не было в помещении МОН, поэтому Исаенко с командой продолжают ждать в лобби министерства.
Владимир Исаенко пришел в МОН
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