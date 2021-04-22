Подкасты на тему денег объединяют реальных людей и экспертов со всего мира. Можно начать с аудио о том, как эффективно экономить средства, или же углубиться в сложные темы, в частности об инвестициях в криптовалюту.
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We Study Billionaires
Спикеры: Стиг Бродерсон и Трей Локерби
Доступ: Apple Podcasts
Ведущие подкаста берут интервью и изучают известных мировых миллиардеров, рассказывают слушателям о правильном инвестировании и торгах на фондовом рынке.
The Peter Schiff Show
Спикер: Питер Шифф
Доступ: Apple Podcasts
Экономист и финансовый брокер Питер Шифф посвящает свое шоу еженедельному анализу экономических новостей и объективному освещению финансовых проблем в США и по всему миру.
The Investing for Beginners
Спикеры: Эндрю Сатер и Дэйв Аерн
Доступ: Apple Podcasts
Этот подкаст соответствует своему названию, то есть учит начинающих инвестировать. Юные инвесторы часто путаются в терминологии, поэтому спикеры пытаются объяснить ее простыми словами и дают несколько советов своим слушателям о первых денежных вкладах.
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Snacks Daily
Спикеры: Джек Крамер и Ник Мартелл
Доступ: Spotify
Ведущие осматривают множество финансовых новостей мира в течение 15 – 20 минут ежедневно. Почти в каждом выпуске спикеры рассказывают истории успеха известных и не слишком бизнесменов.
Bigger Pockets Real Estate Podcast
Спикеры: Брэндон Тернер, Дэвид Грин и Джошуа Доркин
Доступ: Spotify
Спикеры рассказывают слушателям в виде непринужденной беседы о мире инвестиций и недвижимости. Ведущие отмечают, что не научат быстро разбогатеть, зато предложат реальные финансовые стратегии, которые каждый сможет применить в реальной жизни.
Invest Like the Best
Спикер: Патрик О'Шонесси
Доступ: Apple Podcast
Ведущий рассказывает об актуальных темах, в частности блокчейне, технологии электронной коммерции и ведет философские дискуссии о влиянии общества на деньги. Патрик изучает идеи, методы и истории людей, которые помогут лучше инвестировать ваши время и деньги.
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Mad Money
Спикер: Джим Крамер
Доступ: Spotify
Финансовый эксперт Джим Крамер называет себя личным гидом слушателей по джунглям Уолл-стрит. Он рассказывает об инвестициях, фондовом рынке, делает прогнозы по повышению и снижению цен акций отдельных компаний на Нью-Йоркской бирже.