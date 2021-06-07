Все больше украинцев интересуются инвестициями на фондовых рынках, и без высокого уровня финансовой грамоты становиться участником глобальной денежной площадки не стоит. Учеба 24 при поддержке партнера Canon собрала важные моменты, которые нужно знать каждому инвестору перед выходом на биржу.

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Финансовая грамотность сегодня

Хотя восприятие термина финансовой грамотности может быть несколько неоднозначным, поскольку его понимание постоянно приобретает новые значения, его все же можно обобщить одним предложением.

Финансовая грамотность в современном мире – это умение понимать и использовать денежные инструменты, управлять личными и бизнес-финансами, составлять бюджет, принимать правильные денежные решения и эффективно инвестировать капитал, понимать риски и избегать различных мошеннических или финансовых ловушек.

Финансовая грамотность – важный аспект повседневной жизни и навык, который нужен не только крупным бизнесменам или трейдерам. Сбалансировать семейный бюджет, профинансировать собственное образование, позаботиться о достаточном пенсионном обеспечении в будущем или приобрести жилье – все это входит в категорию финансовых знаний и навыков.

Значение финансовой грамотности в современном мире / Фото Pexels

Грамотные инвестиции на фондовом рынке

Для инвесторов финансовая грамотность является обязательным и самым главным аспектом, который напрямую влияет на денежный успех. Для опытных участников фондовых рынков не секрет, что умение ориентироваться на биржах – это сложный навык, который необходимо постоянно совершенствовать, анализируя глобальную ситуацию.

Для тех, кто решается выйти на биржу без предварительной подготовки, этот опыт может быть очень негативным, и в неоднократных случаях роковым – когда люди из-за необдуманных денежных вложений теряют состояния, заработанные в течение всей жизни, и банкротятся.

Углубимся в передовую на сегодняшний день возможность инвестиций на фондовом рынке – дневной трейдинг.

Справка. Дневной трейдинг – осуществление больших объемов торгов различных категорий с целью получения прибыли от колебаний внутридневной рыночной цены. Доход получается путем временной неэффективности спроса и предложения, вызванной покупкой и продажей активов.

Согласно правилам такого вида торговли на бирже, трейдеры должны иметь минимальный капитал в размере 25 000 долларов США на своем инвестиционном счете, который позволяет осуществить от четырех финансовых сделок на рынке каждый день.

Если сумма на счете опустится ниже минимального значения, трейдерам будет запрещено заниматься дневной торговлей, пока минимальная сумма не будет восстановлена ​​путем повторной инвестиции.

Без необходимых финансовых знаний и навыков, как минимум, накопить 25 000 долларов украинцу – это уже непростая задача. Кроме этого, без опыта и надлежащей подготовки, эту же сумму можно легко потерять уже в первый день торговли на бирже.

Какой капитал нужен для инвестиций на бирже / Фото Unsplash

Советы начинающим инвесторам

Для того чтобы ваш первый опыт торговли на фондовом рынке не был провальным, эксперты настаивают на трех простых методах повышения уровня финансовой грамотности. Обратить внимание на них необходимо до того, как вы станете фактическим инвестором на бирже.

Займитесь самообразованием

Для этого в свободном доступе существует бесчисленное количество ресурсов, начиная от книг, написанных ведущими экспертами, и заканчивая подкастами, в которых опытные трейдеры рассказывают о наилучших способах биржевых инвестиций.

Не поленитесь потратить как можно больше времени на изучение всех аспектов перед своей первой инвестицией. Фондовый рынок беспощаден к импульсивным и неподготовленным трейдерам.

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Учитесь в лучших

Вы должны быть готовы присоединиться к целому мировому сообществу трейдеров. Необходимо искать людей, в том числе соотечественников, которые уже прошли путь к успеху, и узнавать от них, как им это удалось.

Хотя на многих сайтах есть множество общей информации, живой контакт, опыт и ошибки других участников фондового рынка – ваш главный источник знаний и возможность получить ответы на конкретные вопросы.

Общайтесь с опытными трейдерами / Фото Unsplash

Определите цели

Одним из главных аспектов финансовой грамотности является умение планировать и ставить цели. Задумайтесь, для чего вам нужно инвестировать, какой финансовой цели вы хотите достичь и в течение какого промежутка времени.

Независимо от того, каким будет ваше личное положение на бирже, планирование и понимание поставленной цели позволит не опускать рук даже в самых непредсказуемых ситуациях.

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