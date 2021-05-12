По замыслу разработчиков, программа будет полезной для школьников в возрасте от 6 до 16 лет. Именно в это время, по мнению экспертов, дети должны делать первые шаги в активном управлении деньгами.

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Функции приложения BusyKid

Накопление карманных денег в детские копилки уже уходит в прошлое. С приложением BusyKid школьники могут получать финансовые вознаграждения за выполнение домашних обязанностей сразу на собственный банковский счет.

Аккаунт ребенка напрямую связан с аккаунтами его родителей, что позволяет взрослым контролировать денежные поступления, инвестиции и расходы малышей.

Деньги – это уже не монетки, которые звенят в "свинке" где-то на комоде. Сегодня это цифры на экранах смартфонов, которыми дети свободно умеют пользоваться,

– рассказывает соучредитель BusyKid Грег Мурсет.

Кроме обычного накопления денег, дети могут инвестировать собственные средства в акции и облигации реальных компаний, в частности в такие популярные среди подростков корпорации, как Nike, Pepsi или Netflix.

Также есть возможность отправить заработанное на благотворительность, в частности в организацию Красного Креста Америки.

Приложение можно бесплатно загрузить на устройства с операционными системами IOS и Android, однако ежегодная плата за использование банковского счета составляет 20 долларов, что в США является обычной практикой финансовых услуг.

Дети могут отправлять деньги на благотворительность с приложением BusyKid / Скриншот App Store