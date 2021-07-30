Интересные задания, штрафы за прогулы и частые каникулы: факты о лондонской школе от украинки

Украинка рассказала интересные факты об обучении в начальной школе Лондона. В частности, детей обучают важным предметам, там есть школьная форма и самостоятельная работа, но мало домашнего задания и частые каникулы.

Украинка Антонина Малей описала собственный опыт обучения ее дочери в английской школе. Но мама признается. что не все украинские родители в Британии разделяют ее восхищение местным образованием.

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Выбор школы

Антонина вместе с семьей несколько лет назад переехала в Лондон. Там она решила выбрать для дочери Яси ближайшую начальную школу (primary school). "Ближайшая была смешанная, еще викторианская школа, открытая в 1903 году. Она сияла огромными белоснежными окнами и имела отдельные старомодные входы для мальчиков и девочек", – сказала она.

По словам Антонины, в Лондоне каждая школа регулярно проверяется и получает рейтинг: outstanding (отличная), good (хорошая) и тому подобное.

Как попасть в Лондонскую школу:

Письмо в районный совет

Мама рассказывает, что для того, чтобы попасть в школу, они должны были сначала написать письмо в местный райсовет (council), отметив самую желанную школу. Через неделю родители получили положительный ответ и пошли в школу.

Школьная форма и инвентарь

Интересно, что все английские школы имеют свою собственную форму, но родители могут просто купить в обычных магазинах черные или серые юбки, белые гольфы, футболки и черные ботинки. Также дети имеют фирменную теплую кофту с лого школы и рюкзак.

Остальное предоставляет школа: тетради, различные учебные материалы, канцелярские товары (каждого ребенка на сиденье ждет пенал с карандашами, ножницами, клеем, транспортиром и тому подобное),

– говорит мама.

В школе нет линеек или смартфонов

Первый день школы наступил пятого сентября. Интересно, что для Англии типично начинать образовательный процесс не первого числа и не в понедельник.

"В начальной школе не было никаких линеек, бантов, цветов или торжеств. Как и каждое утро, родители привели детей и ушли по делам", – вспоминает Антонина Малей.



Так выглядит школьный класс в Лондоне / Фото Texty

По ее словам, школа оказалась небольшой – по одному классу на параллели (всего шесть классов) и класс особых деток (хотя некоторые из них учатся в обычных классах).

В нашем классе 20 детей, и Яся уже с первого дня знала, кто отсутствует, потому что утром учителя делают перекличку и вставляют список в специальное место у двери. Это на случай непредвиденных ситуаций, типа пожара, чтобы точно знать количество присутствующих в классе,

– отмечает мама.

Еще одно правило: детям запрещено приносить в школу смартфоны и пользоваться любыми гаджетами, кроме планшетов, которые выдаются для выполнения задач.

В старшей школе это тоже под запретом: смартфоны изымают и штрафуют – но их можно приносить и оставлять в своем школьном шкафчике.

Родителей штрафуют за детские прогулы

Украинка рассказывает, что уроки в лондонской школе начинаются в девять утра, хотя пандемия внесла коррективы: классы "разбросали" на разное время, чтобы сохранять дистанцию.

Опаздывать нельзя, в некоторых школах за опоздание могут не пустить в школу и оштрафовать за прогул. Например, моя знакомая должна была заплатить штраф за пропущенный без уважительной причины день – 50 фунтов,

– добавляет украинка.

Иногда штрафы взимают с каждого родителя, если оба работают. В школе, где учится Яся, тоже штрафуют, но родители могут позвонить утром в школу и просто объяснить причину отсутствия ребенка.

А как только начинают уроки, школьные ворота закрываются на замок. У входа есть паркинг, где дети оставляют свои велосипеды или самокаты.

Ускоренный курс для новичков

Украинка отмечает, что на каждый класс выделено по два-три учителя: основной и ассистент. Интересно, что первое полугодие ассистентка занималась с иностранными детьми самостоятельно.

Мама признается, что сначала было очень тяжело. "Подготовка Яси была умением немного считать, немного читать на украинском, писать свое имя, а здесь для детей школа началась с пяти лет, сверстники уже строчили произведения на несколько страниц и самостоятельно читали", – говорит Антонина.



Дочь Антонины Яся едет в школу в форме / Фото Texty

В течение первых недель Яся на уроках не понимала ничего и на второй день плакала на школьном дворе, отказываясь заходить в класс. Но со временем она нашла себе друзей и быстро адаптировалась.

Так, уже через полгода девочка начала исправлять мои ошибки в английском языке и корректировать произношение.

Школьная рутина

По словам мамы, в лондонской школе есть два основных предмета – математика и английский язык. К этому добавляются специальные предметы.

Например, в пятом классе это география по понедельникам, компьютеринг (информатика) каждый вторник, дизайн и технологии в среду, наука по четвергам и "арт" каждую пятницу. Дети работают в группах по 4 – 6 учеников.

Интересно, что математические задачи пытаются переносить в реальную жизнь. То есть нужно то найим дома прямые углы, то придумать собственный напиток, измерить составляющие и вычислить общую емкость.

А на уроке английского языка объединена и литература, и грамматика. Сначала все вместе проходят какую-то книжку, потом обсуждают прочитанное и пишут на заданную тему сочинение или рисуют иллюстрацию.

Среди любимых уроков у Яси – программирование, дети выполняют различные задания, в частности кодируют на code.org. Недавно Яся с гордостью показывала мне своего танцующего кота и рассказывала, как она программировала действия в игре angry birds. Часто уроки сочетаются,

– признается украинка.

В школе уроки науки – это опыты и эксперименты. Там они швыряют в муку камни, чтобы понять, как на Луне образуются кратеры, или пытаются утопить эти камни в воде и уксусе и тому подобное.

Вообще, по словам мамы, ученикам предлагается много самостоятельной работы. Например, во время космической недели надо было сделать презентацию на произвольную тему.

Интересные задания в школе Лондона:

Во время исследования определенной темы на уроках истории детям предлагают в играх примерить на себя роли других людей. Перед Днем памяти в ноябре в классе читали книжки о войне и изготавливали бумажные маки, после чего устроили "бомбежку": учителя накрыли стулья каким-то брезентом, дети там спрятались, а взрослые стучали сверху теннисными ракетками. На географии дети рисуют карту своего района, обозначая основные ориентиры: река, школа, парки, кладбище, а затем отправляются на прогулку по этим местам. Также была "военная" экскурсия: детям раздали карту бомбардировок, и во время прогулки нужно было исследовать, куда 80 лет назад упали бомбы. На уроках религиоведения изучают собственно религии: расшифровывают основные символы, рисуют интерьер синагоги и подписывают главные священные предметы и тому подобное.

Также детей поощряют к чтению. Так, у каждого ученика есть читательский дневник, который необходимо вести ежедневно: что-то читать и записывать свои впечатления.

Уроки – в школе, дома – отдых

Домашних заданий в начальной школе в Лондоне практически нет. Это дает возможность ребенку гулять на свежем воздухе и тратить время на хобби вне школы.

Но определенная домашняя работа все же есть: каждую неделю дается список из 10 – 15 слов, которые надо уметь писать правильно (диктант в школе по пятницам) и дважды в неделю надо самому выбрать задание из списка.

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Добавим, что школьные каникулы в Лондоне начинаются в конце июля, они "разбросаны" понемногу по всему учебному году.

Родительское собрание

"Отдельный положительный момент английской школы для меня – это минимум коммуникации. Разговор с учителем происходит, только когда возникает реальная потребность. Есть родительский чат, но им не злоупотребляют", – говорит Антонина.

В то же время общее собрание проходит раз в полгода, как правило, там учительница кратко рассказывает, что интересного планируют изучить за это время и будут ли какие-то экскурсии.

Также каждое полугодие проходят индивидуальные родительские собрания. На встречу с учителем “тет-а-тет” выделяется десять минут, за которые вашего ребенка успевают похвалить по всем предметам.

Знакомство со старшей школой

По словам мамы, в английской начальной школе дети учатся шесть классов, примерно с 5 до 11 лет. Дальше надо выбирать старшую школу.

Интересно, что некоторые школы приглашают младших учеников на знакомство в надежде получить новых студентов. “Наш класс провел на такой экскурсии целый день, посетил несколько уроков и пообедал”, – говорит украинка.