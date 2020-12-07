Учебник создает автор, а издательство его редактирует, печатает и передает экспертам Института модернизации содержания образования. Но кто и по каким критериям выбирает экспертов, которые проверяют учебную литературу и сколько это стоит?

Издание "Освіторія" решило разобраться, почему в украинских учебниках так часто находят ошибки и фейки и как создается школьная литература.

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Недавно возник скандал с учебником химии для 9 класса, в котором советовали лечить рак содой. Но не обо всех ошибках всегда известно, иногда они могут годами отлеживаться на страницах учебной литературы, пока кто-то внимательный не заметит этого.

Поэтому стоит разобраться, на каком этапе создания школьных учебников что-то может пойти "не так" и кто несет ответственность за ошибки.

Какие этапы проходит учебник, прежде чем попасть к ученикам

Автор по заказу издательства работает над рукописью

Авторский коллектив, который будет работать над созданием учебника, выбирает издательство. Но на это всегда дают мало времени. Так на подготовку профильных учебников для 8 класса МОН в 2020 году выделило лишь 75 дней – от момента объявления конкурса до конечного срока подачи проектов.

Кроме того, авторам за это платят малые гонорары. Они рассчитываются сейчас из расчета минимальной заработной платы – а это около 5 тысяч гривен.

Над учебником работает издательство

Украинские издательства отвечают за качественное содержательное наполнение учебников, иллюстрации, качество бумаги. Замечательно, если после выпуска учебника издательство сотрудничает с учителями и оказывает методическую поддержку.

К тому же, процесс превращения рукописи в печатный экземпляр – это кропотливое дело. Так, сначала на рукопись ждет "общая вычитка", а потом за дело берется профессиональный редактор, который передает во второй раз вычитанную рукопись литературному редактору. После этого главный редактор утверждает рукопись в печать.



Рукопись школьного учебника / Фото bodyboxfitness

По словам издателя Александра Панарина, чаще всего все перечисленные процессы приходится проводить в турборежиме. "Подстройка под сжатые сроки подачи проекта может негативно повлиять на качество и способствовать появлению опечаток в издании", – говорит издатель.

Интересно, чтобы заложить средства в бюджет на печать новых учебников, Минфин рассчитывает цену одного учебника – а это лишь 45 гривен. Именно такие деньги платит МОН за один экземпляр учебной литературы. Это цена с учетом печати учебников и полиграфических услуг.

Сколько стоит экспертиза учебника? Эксперты признаются, что каждая экспертиза учебника проходит за счет издателя и стоит 42 000 гривен. Если учебник экспертизу не пройдет, деньги издателю не вернут.

ИМСО проводит экспертизу учебников

После этого учебники проверяют эксперты из Института модернизации содержания образования (ИМСО). Хотя еще год назад под эгидой МОН заработала еще одна организация – Институт развития образования (им поручили экспертизу учебников для 4 класса). Но летом 2020 года учреждение отказалось от задания и передало его ИМСО.

Кто и как отбирает экспертов, решающих судьбу учебников? Экспертизу каждого учебника осуществляют 8 экспертов. Кто их выбирает? Специальная комиссия – это могут быть работники МОН, ИМСО, работники учреждений высшего образования, учителя и методисты, представители ОО.

Имена избранных экспертов являются анонимными. В состав экспертов привлечены учителя, ученые и методисты по учебным предметам. А еще — психологи, дизайнеры, специалисты по антидискриминационной экспертизе.

Какую именно экспертизу проводят избранные эксперты?

Научно-методическую;

Психолого-педагогическую;

Антидискриминационную;

Дизайнерскую;

Проверку имущественных прав на использование учебника.

Время, отведенное на экспертизу учебников для 4 класса, составляет 30 календарных дней, для учебников 8 класса — 37 календарных дней. Экспертное заключение должно быть развернутым и обоснованным. Если учебник не получит 75% от максимально возможного количества баллов, он не пройдет до этапа оценивания учителями.

Учителя выбирают учебники

В ИМСО заверили, что главным основанием для издания и печати учебника за средства государственного бюджета является обобщенный результат выбора учебника заведениями образования.



Школьные учебники для учеников / Фото "Зеркало недели"

Но полную версию учебного пособия учитель все равно не сможет прочитать. На этом этапе отбора педагогам предоставляют фрагменты электронной версии учебника.

Печать учебников за государственный счет

После того как учителя выбрали лучшие варианты учебников, коллегия МОН рассматривает перечень учебников, которые могут печататься за средства государственного бюджета. В указанный перечень включаются учебники, которые по результатам II этапа конкурса получили результат выбора более сорока тысяч.

Печать учебников, получивших результат выбора от 10 000 до 40 000 могут частично финансироваться государством, если издательство предоставит гарантийное письмо о софинансировании. Перед печатью учебник еще раз просматривают профильные методисты ИМСО.

Уже после этого учебник направляется в полиграфию, где официально "рождается". Он готов завоевывать мозг учеников.