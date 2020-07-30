Интересное обучение для самых маленьких: 10 видеоуроков для дошкольников на YouTube
В большинстве областей Украины уже позволили восстановить работу детских садов. Для родителей, чьи дети не имеют возможности вернуться в дошкольные учреждения, есть много возможностей обучать своих детей дома. В частности, видеоуроки YouTube позволят детям интересно провести время и узнать много нового.
Десять интересных видеоуроков для детей дошкольного возраста, которые можно использовать во время вынужденного карантина, предлагает Osvitoria.media.
Читайте также Детские лагеря заработают с 1 августа: в каких областях
Задачи помогут детям интересно провести время и обогатиться новыми знаниями.
Чему научатся дошкольники благодаря видео
- названиям пальцев на руках;
- считать до пяти и двадцати;
- различать геометрические фигуры;
- изучат месяца и времена года;
- послушают детские песни, стихи;
- смогут попробовать себя в играх-викторинах;
- узнаю, что говорят животные.
Мультик, который научит детей названиям пальцев на руках
Учимся считать. Ежик учится считать до 20
Детские песни на украинском языке
Стихи для детей
Игры-викторины для детей 3 – 5 лет
Геометрические фигуры для детей
Видео для детей о том, как говорят животные
Мультфильм "Масяцы и времена года"
Летучие геометрики. Учим названия фигур на украинском
Игра о бабочках, которые научат детей считать от 1 до 5
Напомним, почти во всех областях Украины уже возобновили работу детские сады. Однако работают они с определенными ограничениями. В частности, по условиям в самых заведениях, количества детей в группах.
Обратите внимание Как вернуть деньги за обучение от частных школ и детсадов за время карантина: ответ юриста