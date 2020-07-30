В большинстве областей Украины уже позволили восстановить работу детских садов. Для родителей, чьи дети не имеют возможности вернуться в дошкольные учреждения, есть много возможностей обучать своих детей дома. В частности, видеоуроки YouTube позволят детям интересно провести время и узнать много нового.

Десять интересных видеоуроков для детей дошкольного возраста, которые можно использовать во время вынужденного карантина, предлагает Osvitoria.media.

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Задачи помогут детям интересно провести время и обогатиться новыми знаниями.

Чему научатся дошкольники благодаря видео

названиям пальцев на руках;

считать до пяти и двадцати;

различать геометрические фигуры;

изучат месяца и времена года;

послушают детские песни, стихи;

смогут попробовать себя в играх-викторинах;

узнаю, что говорят животные.

Мультик, который научит детей названиям пальцев на руках

Учимся считать. Ежик учится считать до 20​

Детские песни на украинском языке​

Стихи для детей​

Игры-викторины для детей 3 – 5 лет​

Геометрические фигуры для детей​

Видео для детей о том, как говорят животные

Мультфильм "Масяцы и времена года"​

Летучие геометрики. Учим названия фигур на украинском

Игра о бабочках, которые научат детей считать от 1 до 5​

Напомним, почти во всех областях Украины уже возобновили работу детские сады. Однако работают они с определенными ограничениями. В частности, по условиям в самых заведениях, количества детей в группах.

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