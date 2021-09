Интереснее с хулиганами, – интервью с учительницей о мотивации учеников и зарплатах педагогов

Педогогам очень важно быть с детьми на одной волне. Несмотря на то, что не стоит выбирать себе любимцев, интереснее работать с озорниками.

Об этом сказала учительница английского языка Елена Билецкая. Также в интервью 24 каналу она рассказала о любви к своей работе, зарплатах педагогов и отношениях со школьниками.

О работе учителя

Почему вы решили стать преподавателем?

Любовь к школе у меня родилась еще, наверное, с трех лет. Моя мама работает учительницей. Когда я не хотела идти в садик, она была вынуждена брать меня с собой в школу.

Это было наибольшее счастье, потому что каждый урок – что-то новое. Также я хотела стать певицей. Но потом решила, что на уроке, например, иностранного языка это тоже можно использовать.

Был ли у вас момент, когда хотели бросить работу?

Был с самого начала. Учитель – очень ответственная профессия. Были определенные сомнения, действительно ли я хорошая учительница. Когда попала (в школу – 24 канал) и поняла, что дети – это ответственность, то такой вопрос возникал.

Я стала увереннее, поняла, что люблю свою работу. А если учитель любит свою работу, то это успех и путь к хорошему результату.

Полное интервью с Еленой Билецкой: смотрите видео

О мотивации и самообразовании

Как вы мотивируете своих учеников изучать английский язык?

Я мотивирую их тем, что можно путешествовать, ходить на шопинг. Мол, ты хорошо будешь владеть английским языком и везде договоришься. Также если хочешь учиться в высшем учебном заведении, обязательно надо сдавать экзамен, в частности по иностранному языку.

Мотивация происходит с самого начала. Я объясняю деткам, для чего они изучают (язык – 24 канал) и как классно пользоваться своими знаниями.

Учится ли учитель чему-то от своих учеников?

Учитель учится постоянно, прежде всего сленгу. Дети часто говорят "хайповая тема". Я иногда переспрашиваю, что это такое. Дети постоянно мотивируют заниматься самообразованием.

Очень важно быть с ними на одной волне, интересоваться их интересами.

Даже если мы учим песни на уроках английского языка, я стараюсь учить с ними песни с понятным содержанием и интересные для них.

Чем на самом деле учителя занимаются в учительской?

Учителя в учительской не отдыхают. Мы постоянно ходим с бумажными журналами, сейчас у нас есть и электронные. Когда у нас есть "окошечко", мы можем якобы попить кофе. Но постоянно занимаемся какой-то писаниной – данными, отчетами. В учительской учителя работают.

Правда ли, что учителя ждут каникулы больше, чем ученики?

Да. На каникулах мы не отдыхаем, а работаем, но в тишине.

Почему звонок – для учителя?

Я не могу сказать, что он – именно для учителя. Как правило, его ждут ученики. Бывает, что учитель не успевает дать информацию о домашнем задании или каких-то изменениях. Поэтому дети, несмотря на звонок, ждут, чтобы учитель сказал, что действительно пора выйти на перерыв.



Билецкая: "В учительской учителя работают" / Скриншот из видео 24 канала

Сколько в среднем зарабатывает учитель?

Начисление происходит так: если ты работаешь в Киеве – 20% муниципальная доплата. Плюс, идет стаж – надбавки происходят в соответствии с тем, сколько лет ты отработал.

Я учитель первой категории, то в целом это 12 – 15 тысяч, в среднем 12 тысяч.

Приходилось ли вам списывать в школе? Пользовались шпаргалками?

Хочу признать, что да. Списывала и в школе, и в колледже. Когда ты пишешь шпаргалки, то лучше запоминаешь. Когда я их писала – то не так часто пользовалась ими, но они помогали мне просто закрепить материал, который я изучала в течение учебного года. Шпаргалки кое в чем полезны, но не всегда.

Об учениках

Есть ли у вас любимчики в школе?

Честно говоря, я действительно люблю всех, стараюсь любить. Нельзя выделять teacher's pet – любимца. Так как ему будет неудобно среди одноклассников.

Мне интереснее с озорниками. Эти детки очень активны.

Когда ты даешь им определенные поручения, мотивируешь их делать определенную работу, они очень стараются не подвести. Я помогаю этому ребенку, направляю его на правильный путь, и мне это интересно.

Как вести себя молодому преподавателю, если ему признается в любви ученик?

У меня такое было. Нужно дать понять ученику, что вокруг очень много красивых девушек его возраста. Никоим образом не обидеть. На моем примере, я поблагодарила, сказала: "Мне очень приятно, что у тебя есть симпатия ко мне. Ты мне тоже очень приятен как человек".

В то же время (надо – 24 канал) объяснить, что в жизни будет очень много любви, красивых девушек. Поэтому, мол, не трать время, присматривайся к подружкам-одноклассницам.

Какой важнейший совет вы могли бы дать родителям первоклассников?

Поддерживать детей, не быть равнодушными к их страхам. Поскольку я сама мама, имею двоих деток, то понимаю, как трудно после работы выделить время, спросить, как прошел у ребенка день, не имеет ли он страхов, проблем. Возможно, он что-то не понял.



Мне интереснее с хулиганами, – Билецкая / Скриншот из видео 24 канала

Очень важно общаться с ребенком. Если вдруг что то не получается, не стоит никоим образом обижать его, мол, он какой-то не такой, сравнивать с друзьями. Можно сравнивать только с ним самим. То есть (необходимо – 24 канал) поддерживать, поощрять, мотивировать и никоим образом "не отрезать крылья", которые есть у всех первоклашек.

О плюсах и минусах работы

Что вам больше всего нравится в вашей работе?

Нравится все. Я прихожу в школу и знаю, что должна оставить свое плохое настроение у входа, на улице. Меня мотивирует это не думать ни о чем плохом, забыть о невзгодах и понимать, что тебя ждут.

Боюсь сглазить, но мне везет. Мои детки меня встречают каждое утро с улыбкой, с объятиями. Большая часть детей хочет учиться, а те, которые не хотят учиться, я стараюсь найти такой подход, чтобы у них действительно было желание.

Что больше всего раздражает?

Детки никогда не раздражают. Иногда (раздражает – 24 канал) небрежность определенных родителей. Это сразу чувствуется, когда ребенок приходит и ему не хватает общения. На перемене он просто просит поговорить. Мне действительно обидно за этих деток, потому что они должны быть наполнены лаской, любовью и вниманием.

Дорогие мои ученики, очень хочу передать вам большой привет – 4-А, 4-Б, 4-Г, 5-Г, 6-А и 6-Б классам. Вы у меня самые лучшие. I love you so much.