Книга, в которую можно играть: интерактивный "Магический Кобзарь" поможет подготовиться к ВНО

В Украине при поддержке Украинского культурного фонда реализуют всеукраинский образовательный проект "Интерактивная книга". Он сочетает в себе учебную и игровую сферы.

Книга "Магический Кобзарь" работает с помощью онлайн-платформы. Соавтор идеи и руководительница проекта Надежда Грачева рассказала, что в книге есть много механических и электронных компонентов.

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Почему проект уникальный

По словам Грачевой, авторы идеи рассчитывали, что такая книга будет интересной для старшеклассников. Как она отметила, для этого туда пытались максимально внести школьную программу за 9 – 11 классы.

Руководительница проекта отметила, что все вопросы связаны с ВНО по украинскому языку и литературе.



Элемент "Магического Кобзаря" / Скриншот из видео 24 канала

Как пользоваться книгой

По словам Грачевой, лучше всего будет, если команда будет состоять не более чем из 3 участников. Каждый из них будет иметь свою карточку.

Кто-то выбирает, например, Мавку, кто-то – Максима Беркута. Там есть такая соответствующая фигурка – мы переводим на книгу, и эти слова объединяются в одно предложение,

– рассказала соавтор идеи.

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Руководительница проекта отметила, что детям нужно будет ответить на вопросы. Из определенных слов они будут составлять предложения и вводить их в онлайн-часть.

"Мы должны ответить на вопрос, что за стихотворение написала Леся Украинка. Книга начинает быть интерактивной тогда, когда вы видите определенные загадки на соответствующем этапе", – рассказала она.

Грачева поделилась, что одной из ее самых любимых загадок является то, что дети увидят в "колодце", который проиллюстрирован в книге "Магический Кобзарь". Как она отметила, когда дети будут двигать "черепашкой", то будут видеть будущее.



"Криница", проиллюстрированный в книге / Скриншот из видео 24 канала

Пока изготовили ограниченное количество экземпляров "Магического Кобзаря" - только 100 книг. Впрочем, как заметила Грачева, проект будут расширять и адаптировать под другие школьные предметы.

Руководительница проекта Надежда Грачева рассказала о "Магическом Кобзаре": смотрите видео