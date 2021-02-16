Министерство образования и науки совместно с Детским фондом ООН и при участии международных партнеров разработали интерактивное руководство "Школа в условиях пандемии" для руководителей и коллективов школ и профтехов.

Этот онлайн-инструмент поможет руководителям и педагогам оценить готовность учреждения к решению вызовов, связанных с коронавирусом.

К теме Могут ли невакцинированные дети посещать садики и школы: объяснение эксперта

"Рекомендации, советы и идеи, содержащиеся в руководстве, помогут учебным заведениям эффективно обеспечить непрерывное качественное и инклюзивное образование в условиях кризиса, заботясь о безопасности, физическом и эмоциональном здоровье учеников", – отметил заместитель министра образования Артур Селецкий.

По его словам, руководство создано международными экспертами с учетом уже существующих отечественных рекомендаций и с использованием материалов ЮНИСЕФ, ВОЗ и других международных организаций.

Руководство в интерактивном формате доступно по ссылке.

Вместе с тем глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Лотта Сильвандер заверила, что пандемия обострила проблемы, связанные с социальным неравенством и усложнила доступ к качественным образовательным услугам для уязвимых категорий детей во всем мире.

Советник также предусматривает тематический опрос руководителей и педагогов относительно работы учебных учреждений в условиях пандемии. Это поможет выяснить имеющиеся потребности учреждений и эффективно планировать поддержку.

Отмечается, что для обсуждения защиты от инфекционных болезней и вакцинации с родителями или педагогами работникам образования советуют привлекать медиков, которые будут отвечать на вопросы и разрушать распространенные мифы.