Что такое интегрированное обучение и какие предметы стоит объединять в школах

Интегрированное обучение классно воспринимается учениками в школе, ведь тогда знания дети получают через общую картину и получают жизненный опыт. Как правильно интегрировать предметы в школах – читайте в материале.

По словам экспертов, интеграция – не просто сочетание различных частей, это взаимодействие, влияние друг на друга и взаимообогащение элементов.

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Как успешно совместить разные предметы

Урок интегрированного курса, например, по украинскому языку и литературе, это не просто 25 минут изучения произведения, а затем 20 минут – диктант или разбор предложений из того самого произведения. Здесь на самом деле есть много вариантов.

Например, для 5 класса урок может быть такой: составить описание домашнего любимца, а затем создать о нем сказку. Так:

по языку – ученик изучит тип речи (описание), повторит другие стили речи,

а по литературе – глубже ознакомится с жанром сказки, эпитетами, сравнениями.

А если произойдет интеграция еще и с изобразительным искусством, то домашним заданием будет нарисовать этого друга.

Еще один пример, как знания по отдельным школьным дисциплинам формируются в полезный навык.

Девятиклассники изучают на уроках украинского языка официально-деловой стиль и относятся к нему очень поверхностно. Однако на интегрированном уроке информатики дети могут создать современное резюме: заполнить все разделы, загрузить фото, визуально оформить это в компьютерной программе.

А еще обсудить ошибки при составлении резюме, лайфхаки для собеседования и поиграть в ролевую игру "Собеседование". Именно такое занятие останется в их памяти и поможет во время поисков работы.

Интегрированные курсы выбирает школа

Действующие стандарты начального и базового образования НУШ предусматривают, кроме предметного, также интегрированное обучение. Каждая образовательная область может быть представлена ​​одним предметом, несколькими или интегрированным курсом.

Например, математику в одни дни недели ученики будут учить отдельно, а в другие – в рамках курса "Я познаю мир".

Преимущества интегрированного обучения для учеников:

более четкое понимание цели каждого предмета в различных контекстах;

глубокое понимание любой темы, благодаря ее исследованию через несколько точек зрения;

лучшее осознание комплексного подхода, через который предметы, навыки, идеи и различные точки зрения связаны с реальным миром;

совершенствование навыков системного мышления.

Одна тема – на неделю или месяц

Интеграция может происходить по-разному. Так, могут быть просто интегрированные уроки (отдельные занятия), интегрированные курсы, которые изучают в течение всего учебного года, проведение тематических дней, недель и тому подобное.

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Если интеграция происходит на основе содержания школьных дисциплин вокруг одной темы, то это должен быть тематический подход. Например, вот как проходит тематическая неделя "Профессии" в первом классе НУШ:

дети записывают названия профессий и узнают о них абсолютно все,

учатся читать короткие тексты о различных специалистах;

демонстрируют профессиональную деятельность во время театрализаций или спортивных игр;

решают задачи на сложение и вычитание, касающиеся производства;

осуществляют различные измерения;

различают рукотворные и природные объекты;

делают тематические поделки, рисунки;

узнают, в чем ценность конкретной профессии для общества, и обнаруживают собственные предпочтения и увлечения.

К слову, в Украине классные руководители проводят воспитательные часы, экскурсии и ведут документацию. Что делают классные руководители за границей – во Франции, Германии, Польше и Швейцарии – читайте в материале.