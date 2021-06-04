Что такое интегрированное обучение и какие предметы стоит объединять в школах

Интегрированное обучение классно воспринимается учениками в школе, ведь тогда знания дети получают через общую картину и получают жизненный опыт. Как правильно интегрировать предметы в школах – читайте в материале.
По словам экспертов, интеграция – не просто сочетание различных частей, это взаимодействие, влияние друг на друга и взаимообогащение элементов.
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Как успешно совместить разные предметы
Урок интегрированного курса, например, по украинскому языку и литературе, это не просто 25 минут изучения произведения, а затем 20 минут – диктант или разбор предложений из того самого произведения. Здесь на самом деле есть много вариантов.
Например, для 5 класса урок может быть такой: составить описание домашнего любимца, а затем создать о нем сказку. Так:
- по языку – ученик изучит тип речи (описание), повторит другие стили речи,
- а по литературе – глубже ознакомится с жанром сказки, эпитетами, сравнениями.
А если произойдет интеграция еще и с изобразительным искусством, то домашним заданием будет нарисовать этого друга.
Еще один пример, как знания по отдельным школьным дисциплинам формируются в полезный навык.
Девятиклассники изучают на уроках украинского языка официально-деловой стиль и относятся к нему очень поверхностно. Однако на интегрированном уроке информатики дети могут создать современное резюме: заполнить все разделы, загрузить фото, визуально оформить это в компьютерной программе.
А еще обсудить ошибки при составлении резюме, лайфхаки для собеседования и поиграть в ролевую игру "Собеседование". Именно такое занятие останется в их памяти и поможет во время поисков работы.
Интегрированные курсы выбирает школа
Действующие стандарты начального и базового образования НУШ предусматривают, кроме предметного, также интегрированное обучение. Каждая образовательная область может быть представлена одним предметом, несколькими или интегрированным курсом.
Например, математику в одни дни недели ученики будут учить отдельно, а в другие – в рамках курса "Я познаю мир".
Преимущества интегрированного обучения для учеников:
- более четкое понимание цели каждого предмета в различных контекстах;
- глубокое понимание любой темы, благодаря ее исследованию через несколько точек зрения;
- лучшее осознание комплексного подхода, через который предметы, навыки, идеи и различные точки зрения связаны с реальным миром;
- совершенствование навыков системного мышления.
Одна тема – на неделю или месяц
Интеграция может происходить по-разному. Так, могут быть просто интегрированные уроки (отдельные занятия), интегрированные курсы, которые изучают в течение всего учебного года, проведение тематических дней, недель и тому подобное.
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Если интеграция происходит на основе содержания школьных дисциплин вокруг одной темы, то это должен быть тематический подход. Например, вот как проходит тематическая неделя "Профессии" в первом классе НУШ:
- дети записывают названия профессий и узнают о них абсолютно все,
- учатся читать короткие тексты о различных специалистах;
- демонстрируют профессиональную деятельность во время театрализаций или спортивных игр;
- решают задачи на сложение и вычитание, касающиеся производства;
- осуществляют различные измерения;
- различают рукотворные и природные объекты;
- делают тематические поделки, рисунки;
- узнают, в чем ценность конкретной профессии для общества, и обнаруживают собственные предпочтения и увлечения.
К слову, в Украине классные руководители проводят воспитательные часы, экскурсии и ведут документацию. Что делают классные руководители за границей – во Франции, Германии, Польше и Швейцарии – читайте в материале.