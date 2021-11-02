Строительство ЖК на территории киевского авиационного университета заблокировали

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства приостановила подготовительные и строительные работы жилищного комплекса на территории Национального авиационного университета. Там обнаружили нарушения в документации.

Проверка показала, что проектная документация жилищного комплекса была разработана с нарушениями законодательства.

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В частности, среди установленных нарушений:

намерения застройки не отвечают положениям градостроительной документации;

отсутствует расчет квартир для преподавателей университета, для которых и предусмотрено строительство жилых домов;

в проекте не предусмотрено строительство спортивного комплекса, хотя само название объекта это предполагает;

несоблюденное нормативное количество машиномест.

В случае неустранения нарушений Государственная инспекция архитектуры и градостроительства имеет право обратиться в суд с иском о прекращении права на выполнение строительных работ.

Что известно о строительстве на территории университета

На территории Национального авиационного университета на улице Гузара планируют построить жилые дома с подземным паркингом и спортивный комплекс. В 14 домах нового ЖК предусмотрено 1659 квартир общей площадью 107,3 ​​тысяч квадратных метров.

ЖК на территории НАУ в Киеве / Скриншот с ЕГЭСБ

Юрист Георгий Могильный считает, что строительство на территории университета незаконно, поскольку противоречит Генеральному плану. Об этом также написано в изданных в 2014 году Градостроительных условиях и ограничениях.

Текст публикации Государственной инспекции архитектуры и градостроения:

ГИАГ завершила внеплановую проверку объекта строительства, заказчиком которого является Национальный авиационный университет, по адресу просп. Космонавта Комарова, 1 в Киеве.

По результатам проверки установлено, что проектная документация была разработана с нарушениями законодательства в сфере градостроительства, государственных строительных норм, стандартов и правил.

В частности, среди установленных нарушений следующие:

– намерения застройки не отвечают положениям градостроительной документации;

– отсутствует расчет квартир для преподавателей университета, для которых, согласно градостроительным условиям и ограничениям – – – – предусмотрено строительство жилых домов;

– в проекте не предусмотрено строительство спортивного комплекса, хотя само название объекта это предполагает – "Строительство жилых домов с подземным паркингом и спортивного комплекса";

– несоблюденное нормативное количество машиномест для нужд жителей и т.д.

Главные инспекторы строительного надзора ГИАГ составили акт по результатам проверки, вынесли предписание об остановке подготовительных и строительных работ до устранения выявленных нарушений и составили протоколы по экспертной и проектной организациям.

Согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности", в случае неустранения нарушений, ГИАГ вправе обратиться в суд с иском о прекращении права на выполнение строительных работ.