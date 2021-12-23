Иностранный студент предлагал взятку 300 долларов за "изучение украинского языка"

Гражданин Нигерии предлагал пограничникам 300 долларов за то, чтобы ему разрешили въезд на территорию Украины. Мужчина заявил, что хочет углубленно изучать украинский язык.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что иностранец прилетел в Одессу 22 декабря из Стамбула. Мужчина заявил, что желает углубленно изучать язык в одном из одесских вузов.

Заметьте На границе с Россией обнаружили "крылатый спецотряд": украинец занимался контрабандой голубей

В то же время доказать цель своего визита иностранец так и не смог. Получив отказ, мужчина попытался задобрить пограничников взяткой. Однако усилия были напрасными.

"Студента" вернули обратным рейсом. Впоследствии в ГНСУ сообщили, что этот человек уже второй раз за декабрь пытается попасть в Украину.

Украинцев поймали на границе с Молдовой

Госпогранслужба сообщила, что на границе с Молдовой поймали украинцев. Они путешествовали рейсовым автобусом, который следовал из Одессы в Кишинев.

С собой 28-летний и 29-летний мужчины везли 154 банки с красной икрой.

Свой товар горе-перевозчики примотали к телу полиэтиленовой пленкой.

Пойманные мужчины рассказали, что якобы везут икру дедушке из Молдовы.

Как работают собаки на украинской границе: смотрите видео