Государственная пограничная служба Украины сообщила, что иностранец прилетел в Одессу 22 декабря из Стамбула. Мужчина заявил, что желает углубленно изучать язык в одном из одесских вузов.

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В то же время доказать цель своего визита иностранец так и не смог. Получив отказ, мужчина попытался задобрить пограничников взяткой. Однако усилия были напрасными.

"Студента" вернули обратным рейсом. Впоследствии в ГНСУ сообщили, что этот человек уже второй раз за декабрь пытается попасть в Украину.

Украинцев поймали на границе с Молдовой

Госпогранслужба сообщила, что на границе с Молдовой поймали украинцев. Они путешествовали рейсовым автобусом, который следовал из Одессы в Кишинев.

С собой 28-летний и 29-летний мужчины везли 154 банки с красной икрой.

Свой товар горе-перевозчики примотали к телу полиэтиленовой пленкой.

Пойманные мужчины рассказали, что якобы везут икру дедушке из Молдовы.

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