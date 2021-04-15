Собственное мнение по поводу открытия филиалов иностранных вузов выразил эксперт программ образования Украинского института будущего Николай Скиба.

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Ускорит ли постановление появление представительств иностранных университетов

По словам эксперта, это постановление вызывает больше улыбку, чем какие-то серьезные ожидания.

Если бы иностранные университеты видели в Украине для себя потенциал, они бы открыли здесь филиалы раньше. Такая практика действительно есть,

– сказал Скиба.

Вместо этого он считает, что топовые иностранные университеты больше заинтересованы в том, чтобы притягивать​ лучшие таланты к себе.

"Однако существует практика, когда американские университеты открывают филиалы в арабских странах, например в Катаре или ОАЭ. Но здесь есть больше геополитический, чем образовательный момент", – объясняет Скиба.

Остановит ли это поток молодежи на учебу за границу

По словам эксперта, это не сможет остановить украинскую молодежь. Ведь подростки едут в другие страны за другими условиями.

Кому-то хочется оказаться в ЕС. Даже в Польше. Это уже ощущение, что ты за границей. К тому же, обучение в иностранных университетах – это возможность работать в ЕС, где зарплаты стартуют от 800 долларов,

– отметил Скиба.

Он говорит, что на это влияет и качество кампуса. Ведь чтобы создать в Украине мощный кампус, возникает вопрос земли, многих разрешений и больших инвестиций, которые никогда не отобьются.

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Эксперт добавил, что в последнее время украинскими студентами стали интересоваться китайские вузы.

"Китайское образование активно привлекает не только украинских студентов, но и преподавателей, поскольку это государство мировой величины, в котором развивается наука", – отметил Николай Скиба.

Какие будут требования для иностранных вузов

По решению правительства, иностранный вуз при подаче документов на открытие филиала должен входить в один из международных рейтингов и занимать при этом место не ниже 3000:

QS World University Rankings,

The Times Higher Education World University Rankings,

World Top 500 Universities.

В этом постановлении очень настораживает то, что рейтинг иностранного университета должен быть не ниже 3000. Под этот показатель попадает очень много посредственных университетов. Кроме того, нельзя открывать территориальные филиалы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове. А где тогда их открывать? Поэтому это очень странное постановление,

– отметил эксперт.

Каким вузам запрещено открывать филиалы в Украине

Разрешение на открытие такого филиала не будет предоставляться для иностранного вуза, который является:

юридическим лицом с иностранными инвестициями в России;

юридическим лицом, зарегистрированным на территории России;

или конечный бенефициарный владелец которого является резидентом России.

Николай Скиба говорит, что это постановление больше напоминает обычный пиар, поскольку зарубежные университеты не горят большим желанием открывать здесь филиалы.

К слову, 12 апреля правительство подписало постановление о том, что иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Какие документы должен представить иностранный вуз для получения такого разрешения от МОН – читайте в материале.