Собственное мнение по поводу открытия филиалов иностранных вузов выразил эксперт программ образования Украинского института будущего Николай Скиба.
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Ускорит ли постановление появление представительств иностранных университетов
По словам эксперта, это постановление вызывает больше улыбку, чем какие-то серьезные ожидания.
Если бы иностранные университеты видели в Украине для себя потенциал, они бы открыли здесь филиалы раньше. Такая практика действительно есть,
– сказал Скиба.
Вместо этого он считает, что топовые иностранные университеты больше заинтересованы в том, чтобы притягивать лучшие таланты к себе.
"Однако существует практика, когда американские университеты открывают филиалы в арабских странах, например в Катаре или ОАЭ. Но здесь есть больше геополитический, чем образовательный момент", – объясняет Скиба.
Остановит ли это поток молодежи на учебу за границу
По словам эксперта, это не сможет остановить украинскую молодежь. Ведь подростки едут в другие страны за другими условиями.
Кому-то хочется оказаться в ЕС. Даже в Польше. Это уже ощущение, что ты за границей. К тому же, обучение в иностранных университетах – это возможность работать в ЕС, где зарплаты стартуют от 800 долларов,
– отметил Скиба.
Он говорит, что на это влияет и качество кампуса. Ведь чтобы создать в Украине мощный кампус, возникает вопрос земли, многих разрешений и больших инвестиций, которые никогда не отобьются.
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Эксперт добавил, что в последнее время украинскими студентами стали интересоваться китайские вузы.
"Китайское образование активно привлекает не только украинских студентов, но и преподавателей, поскольку это государство мировой величины, в котором развивается наука", – отметил Николай Скиба.
Какие будут требования для иностранных вузов
По решению правительства, иностранный вуз при подаче документов на открытие филиала должен входить в один из международных рейтингов и занимать при этом место не ниже 3000:
- QS World University Rankings,
- The Times Higher Education World University Rankings,
- World Top 500 Universities.
В этом постановлении очень настораживает то, что рейтинг иностранного университета должен быть не ниже 3000. Под этот показатель попадает очень много посредственных университетов. Кроме того, нельзя открывать территориальные филиалы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове. А где тогда их открывать? Поэтому это очень странное постановление,
– отметил эксперт.
Каким вузам запрещено открывать филиалы в Украине
Разрешение на открытие такого филиала не будет предоставляться для иностранного вуза, который является:
- юридическим лицом с иностранными инвестициями в России;
- юридическим лицом, зарегистрированным на территории России;
- или конечный бенефициарный владелец которого является резидентом России.
Николай Скиба говорит, что это постановление больше напоминает обычный пиар, поскольку зарубежные университеты не горят большим желанием открывать здесь филиалы.
К слову, 12 апреля правительство подписало постановление о том, что иностранные вузы смогут открывать структурные подразделения в Украине. Какие документы должен представить иностранный вуз для получения такого разрешения от МОН – читайте в материале.