В Украине готовятся к запуску единой электронной платформы, с помощью которой иностранные студенты смогут дистанционно поступать в украинские университеты.

О разработке платформы поговорили 29 октября на заседании рабочей группы под председательством заместителя министра образования и науки Украины Артура Селецкого, передает пресс-служба МОН.

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По его словам, МОН предлагает разработать на базе электронной платформы три е-кабинета – для иностранного студента-абитуриента, для учебных заведений, а также для центральных органов исполнительной власти.

"Основная задача Минобразования – это быстро во взаимодействии с другими органами исполнительной власти ввести единую межведомственную электронную платформу, благодаря которой иностранные студенты будут иметь возможность вступления в украинские вузы без коррупции", – сообщил Селецкий.

Также в МОН планируют разработать механизм, чтобы когда иностранный абитуриент подавал заявление, учебное заведение предварительно выдавало ему электронное приглашение. Но сейчас решается вопрос технического сопровождения и администрирования платформы.

Кроме того, на заседании заверили, что надеются запустить платформу до конца 2020 года и ввести электронную визу для иностранцев и лиц без гражданства, которые планируют учиться в Украине.

Для чего эта е-платформа? Единственная межведомственная электронная платформа в сфере набора иностранных студентов обеспечит:

прозрачность информации на всех этапах;

студенто-ориентированный сервис;

удобство для всех субъектов платформы;

честность-отчетность всех субъектов платформы;

минимизация рисков нелегальной миграции через "студенческий канал", поскольку в платформе будут отражены все этапы вступления, въезда, обучения, выезда и т.д. иностранца в Украине.

К слову, ранее Кабинет Министров принял решение, которое позволяет учиться на бюджете иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.