Прием иностранцев и лиц без гражданства на обучение в колледжи осуществляется на основании таких законов, решений правительства и указа президента.

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Право иностранцев на обучение

Право учиться наравне с гражданами Украины на бюджете или контракте имеют следующие категории лиц:

зарубежные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца и которые постоянно проживают в Украине;

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;

лица, которым предоставлен статус беженца в Украине;

лица, которые нуждаются в дополнительной или временной защите.

Кроме этого, условиями приема на обучение в колледжах предусмотрено установление квоты для иностранцев – определенной части объема бюджетных мест, используемых для приема таких поступающих:

иностранцев, прибывающих на учебу в соответствии с международными договорами Украины;

иностранных украинцев, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца и которые не проживают в Украине постоянно;

других иностранцев и лиц без гражданства, которые могут получить степень профессионального младшего бакалавра в колледже по контракту.

Отметим, что для получения степеней младшего бакалавра иностранцы могут поступать в учреждения образования по аккредитованным образовательным программам дважды в год.

В частности, до и в начале академических семестров (до 1 ноября и до 1 марта соответственно), по результатам оценки или рассмотрения представленных документов и вступительных экзаменов по определенным предметам и языку обучения.

Конкурсный отбор иностранцев

Колледж зачисляет иностранцев на обучение по результатам вступительных экзаменов по определенным предметам и языку обучения.

Также колледж может принимать иностранцев на основании академических прав на продолжение обучения. Для того чтобы реализовать такие права, поступающий должен предъявить приемной комиссии:

документ о полученном уровне образования в стране происхождения,

баллы успеваемости.

Учебное заведение вычисляет баллы абитуриента на основе документа о предыдущем полученном уровне образования и устанавливает минимальное необходимое для вступления значение количества баллов по общеобразовательным предметам.

Особенности зачисления отдельных категорий иностранцев

Зарубежные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца, могут быть зачислены на обучение на бюджет в пределах установленных квот для иностранцев по собеседованию.

Иностранцев, которым оказывают государственные стипендии по международным договорам, общегосударственными программами, другими международными обязательствами Украины, принимают на обучение в пределах установленных квот для иностранцев.

общегосударственными программами, другими международными обязательствами Украины, принимают на обучение в пределах установленных квот для иностранцев. Иностранцев, прибывающих в Украину для участия в программах ступенчатой ​​мобильности или для получения образования по согласованным между украинским и иностранным учебными заведениями.

Какие документы нужны иностранцам для поступления

Иностранцы и лица без гражданства подают документы на поступление только в бумажной форме.

Для поступления в учебное заведение иностранец лично подает в соответствующее структурное подразделение или приемную комиссию заявление в бумажной форме.

К заявлению иностранец добавляет следующие документы:

документ (оригинал и его копию) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление;

приложение (оригинал и его копию) к документу о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление (при наличии);

академическую справку, выданную иностранным или украинским учебным заведением (в случае перевода или восстановления на обучение, начиная со второго курса);

копию паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства;

полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;

4 фотографии размером 30х40 мм;

копию удостоверения зарубежного украинца (при наличии).

К слову, в Украине планируют создать новый университет, на базе которого будут готовить квалифицированных экспертов в сфере безопасности Украины. Там будут высокие стипендии и зарплаты. А после обучения эти специалисты должны работать на государство.