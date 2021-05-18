Прием иностранцев и лиц без гражданства на обучение в колледжи осуществляется на основании таких законов, решений правительства и указа президента.
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Право иностранцев на обучение
Право учиться наравне с гражданами Украины на бюджете или контракте имеют следующие категории лиц:
- зарубежные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца и которые постоянно проживают в Украине;
- иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;
- лица, которым предоставлен статус беженца в Украине;
- лица, которые нуждаются в дополнительной или временной защите.
Кроме этого, условиями приема на обучение в колледжах предусмотрено установление квоты для иностранцев – определенной части объема бюджетных мест, используемых для приема таких поступающих:
- иностранцев, прибывающих на учебу в соответствии с международными договорами Украины;
- иностранных украинцев, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца и которые не проживают в Украине постоянно;
- других иностранцев и лиц без гражданства, которые могут получить степень профессионального младшего бакалавра в колледже по контракту.
Отметим, что для получения степеней младшего бакалавра иностранцы могут поступать в учреждения образования по аккредитованным образовательным программам дважды в год.
В частности, до и в начале академических семестров (до 1 ноября и до 1 марта соответственно), по результатам оценки или рассмотрения представленных документов и вступительных экзаменов по определенным предметам и языку обучения.
Конкурсный отбор иностранцев
Колледж зачисляет иностранцев на обучение по результатам вступительных экзаменов по определенным предметам и языку обучения.
Также колледж может принимать иностранцев на основании академических прав на продолжение обучения. Для того чтобы реализовать такие права, поступающий должен предъявить приемной комиссии:
- документ о полученном уровне образования в стране происхождения,
- баллы успеваемости.
Учебное заведение вычисляет баллы абитуриента на основе документа о предыдущем полученном уровне образования и устанавливает минимальное необходимое для вступления значение количества баллов по общеобразовательным предметам.
Особенности зачисления отдельных категорий иностранцев
- Зарубежные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца, могут быть зачислены на обучение на бюджет в пределах установленных квот для иностранцев по собеседованию.
- Иностранцев, которым оказывают государственные стипендии по международным договорам, общегосударственными программами, другими международными обязательствами Украины, принимают на обучение в пределах установленных квот для иностранцев.
- Иностранцев, прибывающих в Украину для участия в программах ступенчатой мобильности или для получения образования по согласованным между украинским и иностранным учебными заведениями.
Какие документы нужны иностранцам для поступления
Иностранцы и лица без гражданства подают документы на поступление только в бумажной форме.
Для поступления в учебное заведение иностранец лично подает в соответствующее структурное подразделение или приемную комиссию заявление в бумажной форме.
К заявлению иностранец добавляет следующие документы:
- документ (оригинал и его копию) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление;
- приложение (оригинал и его копию) к документу о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление (при наличии);
- академическую справку, выданную иностранным или украинским учебным заведением (в случае перевода или восстановления на обучение, начиная со второго курса);
- копию паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства;
- полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;
- 4 фотографии размером 30х40 мм;
- копию удостоверения зарубежного украинца (при наличии).
К слову, в Украине планируют создать новый университет, на базе которого будут готовить квалифицированных экспертов в сфере безопасности Украины. Там будут высокие стипендии и зарплаты. А после обучения эти специалисты должны работать на государство.