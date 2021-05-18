Прием иностранцев и лиц без гражданства на обучение в колледжи осуществляется на основании таких законов, решений правительства и указа президента.

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Право иностранцев на обучение

Право учиться наравне с гражданами Украины на бюджете или контракте имеют следующие категории лиц:

  • зарубежные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца и которые постоянно проживают в Украине;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине;
  • лица, которым предоставлен статус беженца в Украине;
  • лица, которые нуждаются в дополнительной или временной защите.

Кроме этого, условиями приема на обучение в колледжах предусмотрено установление квоты для иностранцев – определенной части объема бюджетных мест, используемых для приема таких поступающих:

  • иностранцев, прибывающих на учебу в соответствии с международными договорами Украины;
  • иностранных украинцев, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца и которые не проживают в Украине постоянно;
  • других иностранцев и лиц без гражданства, которые могут получить степень профессионального младшего бакалавра в колледже по контракту.

Отметим, что для получения степеней младшего бакалавра иностранцы могут поступать в учреждения образования по аккредитованным образовательным программам дважды в год.

В частности, до и в начале академических семестров (до 1 ноября и до 1 марта соответственно), по результатам оценки или рассмотрения представленных документов и вступительных экзаменов по определенным предметам и языку обучения.

Конкурсный отбор иностранцев

Колледж зачисляет иностранцев на обучение по результатам вступительных экзаменов по определенным предметам и языку обучения.

Также колледж может принимать иностранцев на основании академических прав на продолжение обучения. Для того чтобы реализовать такие права, поступающий должен предъявить приемной комиссии:

  • документ о полученном уровне образования в стране происхождения,
  • баллы успеваемости.

Учебное заведение вычисляет баллы абитуриента на основе документа о предыдущем полученном уровне образования и устанавливает минимальное необходимое для вступления значение количества баллов по общеобразовательным предметам.

Особенности зачисления отдельных категорий иностранцев

  • Зарубежные украинцы, статус которых подтвержден удостоверением зарубежного украинца, могут быть зачислены на обучение на бюджет в пределах установленных квот для иностранцев по собеседованию.
  • Иностранцев, которым оказывают государственные стипендии по международным договорам, общегосударственными программами, другими международными обязательствами Украины, принимают на обучение в пределах установленных квот для иностранцев.
  • Иностранцев, прибывающих в Украину для участия в программах ступенчатой ​​мобильности или для получения образования по согласованным между украинским и иностранным учебными заведениями.

Какие документы нужны иностранцам для поступления

Иностранцы и лица без гражданства подают документы на поступление только в бумажной форме.

Для поступления в учебное заведение иностранец лично подает в соответствующее структурное подразделение или приемную комиссию заявление в бумажной форме.

К заявлению иностранец добавляет следующие документы:

  • документ (оригинал и его копию) о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление;
  • приложение (оригинал и его копию) к документу о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление (при наличии);
  • академическую справку, выданную иностранным или украинским учебным заведением (в случае перевода или восстановления на обучение, начиная со второго курса);
  • копию паспорта иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства;
  • полис медицинского страхования, если иное не предусмотрено международными договорами Украины;
  • 4 фотографии размером 30х40 мм;
  • копию удостоверения зарубежного украинца (при наличии).

К слову, в Украине планируют создать новый университет, на базе которого будут готовить квалифицированных экспертов в сфере безопасности Украины. Там будут высокие стипендии и зарплаты. А после обучения эти специалисты должны работать на государство.