Иностранцев за деньги зачисляли в медицинские вузы: СБУ разоблачила коррупционную схему
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала коррупционный механизм оформления в государственные и частные медицинские вузы иностранных студентов. Сколько стоило такое зачисление – читайте в материале.
Источник:СБУ
Сотрудники СБУ выяснили, что организатором был иностранный гражданин, который уже несколько лет проживает в Украине. Он действовал в сговоре с работниками госпредприятия, которое осуществляет сопровождение обучения иностранных студентов.
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Злоумышленники за деньги устраивали желающих иностранцев в учебные заведения в разных регионах страны. Оформление проходило даже без подачи документов и сдачи экзаменов.
Сколько это стоило? Оплата услуг осуществлялась через подконтрольные организатору коммерческие структуры. Стоимость достигала 3 тысяч долларов за один учебный год.
В рамках уголовного производства правоохранители уже провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и офисах частных компаний, подконтрольных подозреваемому. В частности, изъяли документацию, подтверждающую противоправное зачисление абитуриентов, а также валюту на более чем 6 миллионов.
Другие случаи коррупции в украинских вузах:
- В Киеве полиция раскрыла коррупционную схему одного из вузов, где главный бухгалтер в течение 3 лет присваивала деньги, которые вносили в качестве оплаты за обучение.
- Мошенническую схему на Киевщине вместе с сообщниками организовал бывший ректор одного из медицинских вузов. Он гарантировал студентам успешную сдачу экзамена и получение сертификата, это подтверждает. А за "услугу" хотел 3 тысячи долларов.
- А в харьковском вузе ректор и проректор, используя свое служебное положение, требовали и получили от частного предпринимателя 300 тысяч гривен за заключение договора аренды помещений от университета.
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