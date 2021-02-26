Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала коррупционный механизм оформления в государственные и частные медицинские вузы иностранных студентов. Сколько стоило такое зачисление – читайте в материале.

Сотрудники СБУ выяснили, что организатором был иностранный гражданин, который уже несколько лет проживает в Украине. Он действовал в сговоре с работниками госпредприятия, которое осуществляет сопровождение обучения иностранных студентов.

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Злоумышленники за деньги устраивали желающих иностранцев в учебные заведения в разных регионах страны. Оформление проходило даже без подачи документов и сдачи экзаменов.

Сколько это стоило? Оплата услуг осуществлялась через подконтрольные организатору коммерческие структуры. Стоимость достигала 3 тысяч долларов за один учебный год.

В рамках уголовного производства правоохранители уже провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и офисах частных компаний, подконтрольных подозреваемому. В частности, изъяли документацию, подтверждающую противоправное зачисление абитуриентов, а также валюту на более чем 6 миллионов.

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