Министерство образования и науки Украины разработало рекомендации, которые помогут в обучении детей с особыми образовательными потребностями во время карантина. В частности, определены приоритеты работы инклюзивно-ресурсных центров в разных регионах эпидемической опасности.

Рекомендации для инклюзивного обучения во времена пандемии обнародованы на сайте МОН.

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В ведомстве отметили, что обучение в новом учебном году должно быть организовано с учетом эпидемической ситуации в регионе.

В то же время во время проведения таких занятий следует учитывать индивидуальные потребности и потенциальные возможности ребенка с особыми образовательными потребностями.

Так, для начала экспертам необходимо проанализировать динамику развития ребенка, изучить его сильные стороны и положительные изменения, что должно стать основой плана индивидуальной программы развития ученика с особыми образовательными потребностями.

Как будут работать центры инклюзивного образования в период карантина

При условии благоприятной эпидемиологической ситуации ("зеленого", "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности) в инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) могут предоставлять услуги в обычном режиме, придерживаясь общих противоэпидемических мероприятий:

проветривать помещение;

визуально демонстрировать детям с ООП правила сохранения дистанции, гигиены личных вещей и тому подобное;

минимизировать использование общих вещей и игрушек;

не допускать питания детей из одной посуды и тому подобное.

Зато в городах "красной" зоны инклюзивное образование может осуществляться только дистанционно.



Какие ограничения действуют в зонах / Инфографика 24 канала