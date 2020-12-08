Именно благодаря внедрению инклюзивного обучения, дети с особыми образовательными потребностями могут посещать учебные заведения. Но как происходит это обучение и с какими проблемами сталкиваются воспитатели и родители детей с ООП?

Инклюзивное образование доступно для детей, имеющих интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, нарушения зрения, слуха и речи, расстройства спектра аутизма и тому подобное. И подход к обучению этих детей должен быть другим, сообщает издание "Украинская правда. Жизнь".

К теме 85% детей с инвалидностью учатся дома или не получают образование вообще, – ООН

В частности, в обычных школах, так и детсадах должны создаваться условия для пребывания и обучения детей с ООП. Кроме того, работают специализированные садики или отдельные профильные группы. Поэтому, решение о том, куда именно отдать ребенка, принимают родители.

Опыт родителей детей с ООП в Украине

О своем опыте инклюзии рассказала мама четырех детей Оксана Слободяна из Львовщины. От ее сына хотели избавиться, а женщину открыто выгоняли из детсада. Впрочем, родители не жаловались и никаких условий не ставили.

Нас направляли в специализированный детский сад. А я хотела, чтобы он был с обычными детьми, потому что он из интерната, то есть с одной такой среды в другую,

– рассказывает госпожа Слободяна.

В результате ей пришлось ежедневно ездить с детьми за 30 километрах от Львова. Но это дало хороший эффект: меньший ее сын сразу абсолютно изменился, а со старшим дольше работали, поэтому их отношения с обществом урегулировались.

О более положительном опыте по инклюзии в школе рассказывает в блоге на BBC Мария Шевченко. Она рассказала, что ее сын ходил в учебно-реабилитационный центр, так как из обычного садика его выгоняли.

Уже позже ребенок пошел в первый класс общеобразовательной школы и получил квалифицированную ассистентку.

Инклюзия в законодательстве

По законодательству в Украине, инклюзивные группы могут создаваться в любом садике по заявлению родителей или законных представителей ребенка. Садик в таком случае становится комбинированным и должен обеспечить группу соответствующими условиями и персоналом.

Да, в группе детей с ООП должно быть не более трех, а обучение – по отдельным программам учитывая индивидуальные особенности. А формировать программу должна команда психолого-педагогического сопровождения, ориентируясь на потребности ребенка.



Обучение в саду / Фото УП.Життя

Кроме того, садик должен создать должность ассистентки-воспитательницы, которая будет помогать во время занятий реализовывать индивидуальную программу, следить за успехами и трудностями ребенка.

Также отдельно существуют специализированные и санаторные садики. Там уже есть сложившиеся педагогические коллективы и обеспечены условия. К примеру, в Киеве около сотни подобных садов, больше всего – логопедических.

Отметим, что за работу в инклюзивных группах и спецсадиках воспитателям должны предоставлять больший отпуск и доплаты в размере 20%. Однако в Украине это не всегда так.

Инклюзия глазами работников садиков

По словам воспитательницы из Донецкой области, в инклюзивных группах 20% доплаты начисляются только за дни, когда ребенок с ООП посещал садик, то есть, если он не ходит три месяца, за это время воспитателю не платят.

Читайте также Разные, но равные: как работает инклюзия в Украине

К тому же, часть садов с инклюзивными группами переполнены. Да, воспитательница из Одесской области рассказала, что сейчас в ее группе – 39 детей, а в прошлом году было 52. Хотя максимальное количество детей в любой группе не должно превышать 20 человек, а в инклюзивном – 15.

Выбор заведения, куда отдавать ребенка – в специализированный садик или инклюзивную группу, остается за родителями.

Однако спецсадики имеют свои преимущества: это комплексный и специализированный подход к проблемам ребенка, полноценное сопровождение и реабилитация. Но такой садик дорого обеспечивать. Поэтому спецсадиков мало, особенно вне крупных городов.