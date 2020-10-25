Главы государств, правительств и министры из более 70 стран мира на конференции ЮНЕСКО приняли Декларацию о глобальных приоритетных действиях для защиты финансирования и укрепления системы образования от последствий, которые повлекла пандемия COVID-19.

В мероприятии приняли участие Генсек ООН, президенты Анголы, Кении, Конго, Колумбии, Португалии, а также премьер-министры Италии, Марокко, Норвегии и Испании, королева Бельгии Матильда, также более 65 министров образования, в том числе МОН Украины, передает пресс-служба ведомства.

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На конференции ЮНЕСКО отметили, что для того, чтобы изменить общество, образование должно стать приоритетом и опорой для восстановления. Но лишь незначительная часть средств – в среднем около 1% – была направлена на образование и обучение.

"Финансирование образования – это не расходы. Это наша важнейшая долгосрочная инвестиция. Если мы не выделим эти средства сейчас, нас ждет более мрачное будущее", – отметила Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Поэтому в ЮНЕСКО приняли декларацию, которая предусматривает приоритетные меры. Именно они будут приняты для восстановления системы образования до конца 2021 года.

Действия для укрепления системы образования

Защита национального и международного финансирования образования

Эксперты подчеркнули, что сейчас является важным увеличение внутреннего финансирования и международной помощи образованию, поскольку эти инвестиции окупятся и окажут позитивное влияние на цели устойчивого развития.

Безопасное открытие школ

Стоит заранее спланировать открытие школ, чтобы обеспечить качественное обучение для учеников, учителей и семей. Речь идет о безопасной и гигиеничной среде, наличии школьного персонала и способности учебных заведений внедрять изменения и исправительные меры, в том числе ускоренное обучение и корректировку школьного календаря и тому подобное.

Инклюзия, равноправие и гендерное равенство

Усиление готовности, устойчивости и реагирования гендерных аспектов образования будет ключевым для предотвращения расширения неравенства и обеспечения возвращения всех учеников в школу.

Переосмысление преподавания и обучения

Во время возобновления работы школ важно обеспечить высшую поддержку преподавателям, в частности путем постоянного профессионального развития. Также надо уделять больше внимания их социальному и эмоциональному благосостоянию, обеспечить социальный диалог.

Во время глобальной конференции по вопросам образования ЮНЕСКО заместитель министра образования и науки Украины Артур Селецкий приветствовал принятие Декларации GEM 2020 и заверил в соблюдении обязательств МОН в вопросах обеспечения обучения в условиях беспрецедентного кризиса COVID-19.

Мы обязуемся защищать финансирование образования и ускорять прогресс в направлении достижения качественного образования во время пандемии COVID-19 и после ее завершения,

- заявил он.

Среди шагов, которые способствуют восстановлению и укреплению качества образования, он назвал следующие меры: