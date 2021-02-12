Информационная грамотность для учителей: как общаться в интернете – советы педагогам
Внезапный переход в онлайн стал настоящим вызовом, ведь многие учителя не умеют ловко и правильно пользоваться сетью. Существует несколько типичных ошибок, которых следует избегать при использовании интернета.
Источник:"На урок"
Далеко не все педагоги чувствуют, что уместно в онлайн-общении, поэтому иногда поведение учителей может выглядеть забавно, а иногда даже может полностью испортить их репутацию.
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Зачем учителям информационная компетентность
Постоянный переход от очного обучения к дистанционному и наоборот заставил зарегистрироваться в соцсетях даже тех педагогов, которые до этого ни разу не пользовались цифровыми устройствами.
Поскольку Новая украинская школа предполагает развитие у детей навыков информационно-цифровой компетенции, то грамотность учителей в этой области является одним из важнейших приоритетов современного образования.
Типичная ошибка
Социальные сети дают своим пользователям множество интересных и часто полезных возможностей. Впрочем, далеко не все опции следует использовать, тем более регулярно.
Самой распространенной ошибкой является частое использование Caps Lock, чтобы привлечь внимание к собственным постам. Если вы когда-то так делали, то знайте, что для большинства людей именно такое оформление информации напоминает крик. Используя Caps Lock вы как будто повышаете голос или демонстрируете глубокое отчаяние.
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Привычные ситуации
Ошибки учителя делают как при публикации на собственной странице, так и на страницах профессиональных групп или чатов. Следующие ситуации являются обыденными в онлайн-жизни педагогов.
- Приглашение в группу всех друзей. Не стоит думать, что вы улучшаете статистику и положение сообщества, если приглашаете в него как можно больше новых пользователей. Вполне возможно, что они наоборот только помешают его развитию, поэтому присылайте запросы на добавление тем, кому информация группы может быть действительно полезной.
- Профессиональное сообщество – не ваша личная страница. Если вам не понравился чужой пост или какая-то новость, не размещайте на эмоциях все, что вы об этом думаете. Проверяйте и корректируйте то, что вы напечатали перед публикацией.
- Обозначения людей в постах. Если вы с друзьями или коллегами посетили какую-то конференцию или мероприятие и сделали несколько фото, не указывайте их в постах без согласия. Тегирование иногда приводит к непредсказуемым последствиям и проблемам для людей, которых вы обозначили.
- Распространение сообщений. Делиться полезной информацией хорошо, но всегда думайте, настолько ли интересной она будет другим. То, что поразило вас, может не заинтересовать коллег, поэтому цитировать и распространять на странице все, что вам нравится – явный признак низкого уровня сетевого этикета.
- Праздничные картинки и анимации. Поздравить кого-то с праздником или пожелать хорошего дня – отличная идея! Но многие люди злоупотребляют такой возможностью в интернет-общении. Открытка с блестящим зайчиком или анимация сердечка вряд ли продемонстрирует людям вашу благосклонность. Всегда лучше быть искренними и уникальными в своих поздравлениях.
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