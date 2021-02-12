Внезапный переход в онлайн стал настоящим вызовом, ведь многие учителя не умеют ловко и правильно пользоваться сетью. Существует несколько типичных ошибок, которых следует избегать при использовании интернета.

Далеко не все педагоги чувствуют, что уместно в онлайн-общении, поэтому иногда поведение учителей может выглядеть забавно, а иногда даже может полностью испортить их репутацию.

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Зачем учителям информационная компетентность

Постоянный переход от очного обучения к дистанционному и наоборот заставил зарегистрироваться в соцсетях даже тех педагогов, которые до этого ни разу не пользовались цифровыми устройствами.

Поскольку Новая украинская школа предполагает развитие у детей навыков информационно-цифровой компетенции, то грамотность учителей в этой области является одним из важнейших приоритетов современного образования.

Типичная ошибка

Социальные сети дают своим пользователям множество интересных и часто полезных возможностей. Впрочем, далеко не все опции следует использовать, тем более регулярно.

Самой распространенной ошибкой является частое использование Caps Lock, чтобы привлечь внимание к собственным постам. Если вы когда-то так делали, то знайте, что для большинства людей именно такое оформление информации напоминает крик. Используя Caps Lock вы как будто повышаете голос или демонстрируете глубокое отчаяние.

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Привычные ситуации

Ошибки учителя делают как при публикации на собственной странице, так и на страницах профессиональных групп или чатов. Следующие ситуации являются обыденными в онлайн-жизни педагогов.