Почему учителя сдавали экзамен? Такое тестирование является обязательным условием для трудоустройства учителем. В 2021 году на экзамен зарегистрировались более 1,5 миллиона человек, претендующих на 40 тысяч педагогических вакансий.

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Такой экзамен стал самым массовым в истории штата, ведь его принимали в более 4 200 центрах тестирования в две смены.

В штате выключили интернет, чтобы учителя не списывали

А для того, чтобы учителя экзамена не могли списать, в Раджастане с 6:00 до 18:00 отключили интернет. Поэтому без интернет-связи остались не только участники экзамена, но и другие жители Раджастана – более 8,5 миллиона человек.

В то же время в столице Раджастана, городе Джайпур, интернет не отключали. Объяснили это тем, что экзаменаторы и правоохранители попросили не отсоединять их от сети, поскольку связь была нужна для бесперебойной работы.

Добавим, издание The Register сообщает, что речь шла не об отключении интернета, а блокировке отдельных сервисов, в частности мессенджеров и соцсетей. Например, голосовые звонки и кабельное подключение к сети работало.

Некоторые учителя прибегли к хитрости

Несмотря на блокирование интернета некоторые педагоги пытались прибегнуть к хитрости другим способом:

Полиция арестовала 5 человек, которые спрятали bluetooth-устройства в свои тапочки или в уши.

Еще 8 были "подставными" кандидатами, которые должны были сдать экзамен за кого-то другого.

Индийский штат не первый, где отключением интернета пытаются бороться со списыванием на экзаменах. К этому прибегли в 2018 году в Алжире и в 2016 году – в Ираке.

В то же время в индийском Центре права на свободное программное обеспечение возмущаются действиями властей. По их словам, этот шаг имеет негативные последствия, поскольку в условиях пандемии интернет – один из главных источников общения, работы и учебы.

К слову, афганские девушки не могут посещать занятия в университете Кабула, а женщинам теперь нельзя там преподавать. По словам террористов "Талибана", так будет до тех пор, пока в стране не создадут "настоящую исламскую среду". Детали – читайте в статье.