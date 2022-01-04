Ранее мужчина даже участвовал в сидящей акции протеста вместе со своими коллегами, но позже решил, что нужно действовать радикальнее.

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Низкая зарплата учителей и протесты в Индии

Учителя на замену требуют поднять им зарплаты. Они в четверг, 25 декабря, вышли на протесты. Главным требованием к власти штата было предоставить им такие же права и возможности, как у других учителей. Особенно получать базовую зарплату, которая у преподавателей на замену ниже.

Преподаватели решили добиться своего с помощью дхарны – ненасильственного сидячего протеста (когда люди садятся на пороге правонарушителя и так напоминают о себе). Это была распространенная форма протеста при движении за независимость Индии в начале ХХ века.

Десятки учителей сели протестовать из-за политики правительства штата на национальной автомагистрали 73A Ямунанагар – Паонта Сахиб. Среди них был и учитель по имени Раджкумар Калираман.

Учитель решил прыгнуть из резервуара

Он был недоволен тем, как проходит сидячий протест, и усомнился, что это заставит власть выполнить их требования. В субботу, 1 января, мужчина решил действовать более радикально.

Коллегам Раджкумар говорил, что идет домой. Но забрался на огромный резервуар воды возле общественной больницы в городе Джагадхри. Педагог угрожал оттуда прыгнуть, если требования не будут выполнены.



Учитель угрожал прыгнуть с резервуара / Фото Hindustan Times

Почти три часа правоохранители и коллеги уговаривали мужчину спуститься, но тщетно. Сделать это удалось только одному из полицейских, взобравшемуся на резервуар.

Я выхожу на пенсию в сентябре, и правительство мне ничего не предложит. Мы делаем равную работу, тогда почему не равное отношение и оплата?

– сказал учитель журналистам.

Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%. "Если в сентябре 2020 года зарплата учителя первой категории составляла около 10 тысяч гривен, то сегодня зарплата того же учителя составляет 13 тысяч гривен", – говорит он.