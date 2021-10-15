В Индии учитель физики поставил ученика на колени и побил палкой, ибо тот прогулял урок: видео

В Индии учитель жестоко наказал школьника за опоздание на урок. Педагог поставил ученика на колени и избил его палкой. Одному однокласснику удалось снять это на видео, поэтому школа будет проводить расследование инцидента.

Инцидент произошел в школе для мальчиков Нанданар в городе Чидамбарама – это штат Тамилнад на юге Индии. О нем стало известно благодаря видео, которое снял и выложил в соцсети один ученик.

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На видео видно, как учитель ставит на колени одного ученика и бьет палкой. Также он несколько раз сильно его толкает ногами. Так преподаватель решил наказать школьника за то, что тот прогулял урок.

Ролик стал вирусным, потому что инцидент шокировал пользователей. В школе установили, что на видео – учитель физики Субраманиан бил ученика 12 класса.

Видео, как учитель физики избил ученика палкой

Смотритель школы Сельва Пандиан инициировала расследование. "Мы начали расследование и говорим с учениками. На основании его результатов будут приняты меры в отношении Субраманиана", – сказала она.

К слову, в Херсонской области будут судить ученика 7 класса, которому уже 17 лет, за избиение десятиклассника. Парень ударил старшеклассника на перемене в грудь так, что тот некоторое время не мог дышать. Детали инцидента – читайте в статье.