Финансовая грамотность населения напрямую влияет на благосостояние целого государства. Организация USAID провела исследование, в котором определила уровень знаний украинцев о деньгах.

Последний раз исследования индекса финансовой грамотности провели в 2019 году, и в опросе приняли участие граждане 30 стран. Для определения индекса используют методику Организации экономического сотрудничества и развития.

Интересно Что такое налоги и почему их надо платить: сравнение различных стран Европы

Что известно о USAID и методике ОЭСР

USAID – независимое агентство федерального правительства США, которое занимается различными видами помощи (кроме военной) другим странам. С 1992 года организация предоставила Украине техническую и гуманитарную помощь на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Одним из самых популярных проектов USAID является "Трансформация финансового сектора", который направлен на повышение уровня финансовой грамотности украинцев. Исследование индекса проводилось именно в рамках этого проекта.

Методика ОЭСР предполагает оценку по трем критериям:

финансовые знания;

отношение к финансам;

финансовое поведение.

Анкета состоит из нескольких вопросов из каждой категории, а интервью длится около 40 минут. Максимальный балл индекса составляет 21 пункт.

Общие результаты и индекс в Украине

Самые высокие индексы финансовой грамотности зафиксировано в следующих странах:

Франция – 14.9;

Финляндия – 14.8;

Норвегия – 14.6;

Канада – 14.6;

Новая Зеландия, Южная Корея, Гонконг и Китай – 14.4.

В Украине индекс составил 11.6 пунктов из 21. Таким образом, Украина вместе с Польшей заняли последнее, 30 место среди всех стран, в которых проводилось исследование.



Индекс финансовой грамотности в разных странах / Инфографика USAID

Всего в опросе приняли участие 2007 украинцев из разных регионов страны. Самые низкие показатели знаний, поведения и отношения к деньгам зафиксировано в возрастной категории от 18 до 24 лет.

Худшим общий результат оказался в отношении к деньгам и имеющихся знаниях о них, зато финансовое поведение достигло среднего показателя.