Темпы вакцинации учителей

Сейчас большинство заведений может работать в обычном режиме в желтой зоне. А все из-за того, что по состоянию на начало этой недели почти 81% работников школ привились по крайней мере одной дозой.

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В МОН говорят, что в отдельных регионах есть положительная динамика. За последнюю неделю на 18% увеличилось количество вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области и почти на 14% – в Днепропетровской.

Полный цикл прививки по состоянию на 5 октября получили:

Луганская область – почти 68% учителей;

Черкасская область – 64% учителей;

Полтавская область – более 62% учителей;

Киев – более 62% учителей;

Сумская область – почти 60% учителей.

Где вакцинировали меньше всего учителей? По словам Шкарлета, ощутимого прогресса в показателях вакцинации пока не демонстрируют Херсонская, Запорожская и Одесская области.

В Минздраве заявляют, что работники образования должны обязательно прививаться против COVID-19 для работы. Если же учителя откажутся вакцинироваться – их отстранят от работы без сохранения зарплаты.

И поскольку многие школы не имеют 80% вакцинированных работников для работы в желтой зоне, то они переходят на дистанционку. Однако до сих пор не все школы могут организовать онлайн-обучение для детей.

Так, на Ровненщине школьников отправили на дистанционку, потому что учителя отказались вакцинироваться. А ученики из-за отсутствия интернета вместо обучения копают картошку, занимаются домашними делами и помогают родителям.

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В то же время в школе в Одесской области уже подтвердили 14 случаев коронавируса среди учителей. Несколько педагогов в реанимации, а один – в тяжелом состоянии уже третью неделю. Администрация отдела образования не исключает, что школу могут закрыть на карантин.

Так, школы в Киеве могут самостоятельно отстранять от работы непривитых учителей. А директора могут получить выговор или даже увольнение за отсутствие контроля за вакцинацией работников.

Руководитель должен за это отвечать и контролировать наличие всех подтверждающих документов, что человек провакцинирован. Это должно быть отражено во всех базах, которые есть у медиков,

– сказали в КГГА.

Отметим, что в Киеве начались проверки количества вакцинированных сотрудников в школах и детских садах. Каждая проверка длится более часа.



Школы во время карантина / Фото ЮНИСЕФ

А все из-за того, что ранее столичная школа № 13 не смогла подтвердить данные о количестве вакцинированных от COVID-19 учителей. У части работников не оказалось документов, которые бы подтверждали прививки. Поэтому учеников этой школы могут отправить на дистанционку.

Как будут работать школы в красной зоне? В правительстве подчеркнули, что учебные заведения смогут работать очно в красной зоне карантина. Однако для этого нужно, чтобы все 100% работников были вакцинированы двумя дозами от COVID-19.

В то же время детские сады и начальные школы (1 – 4 классы) продолжат работать в обычном, очном формате. Детали – читайте в статье.

Когда будут осенние каникулы в школах и перенесут ли их? Осенние каникулы для школьников стартуют 25 октября, и продлятся они всего неделю. В МОН отмечают, что о переносе каникул речь пока не идет, хотя это разрешается.

Сергей Шкарлет рассказал, что МОН рекомендовало школам рассмотреть гибкий график. В частности, для работы в очном формате могут сместить каникулы в школах красной зоны, где нет 100% вакцинированных педагогов. Он также не исключает варианта, что детям придется учиться летом.

Имена лучших учителей в 2021

В Украине провели национальную премию Global Teacher Prize Ukraine 2021 и определили лучшего учителя года. Победителем стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков.

Под его наставничеством ученики сдают ВНО более чем на 190 баллов. Сам педагог родом из Луганщины, поэтому мечтает построить культурный мост между людьми с Запада и Востока Украины с помощью путешествий.



Учитель года – Артур Пройдаков / Фото "Лига.нет"

Лучший учитель года получил 300 000 гривен, поездку на крупнейшее образовательное событие Global Education and Skills Forum, а также поддержку реализации образовательных проектов.

Победители в других номинациях:

"Прифронтовой учитель" – Тамара Уманская из города Кременная Луганской области.

"Осуществление мечты" – Татьяна Мендусь из Гайсина Винницкой области.

"Учитель-новатор 2021" – Наталья Власова из Днепра.

"Выбор сердцем" – Татьяна Вакулюк из Днепра и Ульяна Буцяк из Стрыя, что на Львовщине.

"Лучший учитель-ровесник Независимости" – Екатерина Бигар из Свалявы Закарпатской оболасти.

Лучший учитель по народному голосованию – Павел Виктор из Одессы.

Лучшая учительница гражданского образования – Анна Бут из Мелитополя.

Лучшая учительница физкультуры – Оксана Юркив из поселка Козова, что на Тернопольщине.

Лучший учитель химии – Сергей Джавахишвили из Кременчуга.

Отметим, что в этом году было 135 заявок от сельских учителей, что на 15 больше, чем в прошлом году. А вот с городами ситуация обратная: таких учителей наоборот подалось меньше – 572 анкеты.

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К слову, в 2020 году победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он преподает историю, гражданское образование и основы здоровья для учащихся.

Изменения в школьном меню

Евгений Клопотенко занимается реформой школьного питания. Он считает, что дети должны питаться сбалансированно и полезно, поэтому создал 160 новых блюд для школ. Учеников будут кормить минестроне, фриттатой, шпундрой и другими блюдами.

Чем будут кормить школьников? Клопотенко говорит, что школьников больше не будут кормить сардельками и колбасой. Но котлеты останутся – правда, теперь их будут запекать, чтобы были полезнее.

Но в целом меню сильно изменится. В школьном меню теперь будут:

яичница скрэмбл;

итальянский омлет фриттата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра (свинина, тушеная со свеклой в свекольном квасе);

верещака (свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком);

гамула (печенье, которое готовят из пюре из запеченного яблока).

Еще в блюда начнут добавлять специи – тимьян, копченая и обычная паприка, хмели-сунели, куркума и так далее. Хотя раньше специи в блюдах для школьников запрещалось использовать.

Всего Клопотенко разработал для школьных столовых 160 рецептов. Полное обновленное меню для учеников – читайте в статье.

На сколько подорожает обновленное школьное меню? Клопотенко говорит, что стоимость его меню только на 2 – 3 гривны превышает сумму, которую выделяют на питание одного школьника. Он отмечает, что составил меню по новым нормам, и чтобы блюда им отвечали, надо увеличить финансирование на 15 – 20%.

По его словам, раньше на питание одного ребенка выделялось 13 гривен, а теперь – 17 гривен. На местах бюджеты будут увеличиваться.

Добавим, что первый этап реформирования школьного питания уже закончился. Новые требования к меню учащихся начали действовать с 1 сентября 2021 года. Но здесь есть переходный период – до 1 января 2022 года.

Скандалы и инциденты в школах

В Киеве директор школы подал на правительство в суд: требует отменить ограничения для учителей

Директор специализированной школы № 210 в Киеве Дмитрий Ламза подал судебный иск на правительство в Окружной административный суд столицы. Он потребовал отменить карантинные ограничения для учителей.

Директор поддерживает вакцинацию, но считает, что при этом надо соблюдать закон. Главное требование иска – вернуть конституционные права педагогам.

На Ровненщине учитель танцев развращал 10-летнюю девочку

В Ровненской области суд признал 22-летнего учителя танцев виновным в развращении 10-летней ученицы. Его осудили на 3 года условно и отстранили от преподавания в течение этого срока.

Следствие установило, что с конца января до середины февраля 2021 года учитель танцев развращал свою ученицу. Он присылал ей фото своих гениталий, вел переписку сексуального характера. А на уроках он касался ее тела и заставлял присылать интимные фото.

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Под Днепром ученик получил сотрясение мозга на уроке, а учитель не среагировал

В Новомосковске недалеко от Днепра, школьник получил сотрясение мозга на уроке труда. Парню в голову попала ножка стула, которую вытесал другой ученик. При этом учитель якобы вовсе не обращал внимание на случившееся.

Мама не купила печатные тетради: в школе под Сумами затравили второклассника

В Глухове, что на Сумщине, школьники затравили своего одноклассника. Все из-за того, что мама второклассника отказалась покупать печатные тетради для занятий.

Дети смеются над сыном, говорят, что у них красивые листочки, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему хорошую тетрадь,

– рассказала Ковалева.

Добавим, что родители не обязаны покупать печатные тетради школьникам. Министерство образования и науки создало новые программы, не требующие каких-либо печатных тетрадей.

Школьник в Тернопольской области обокрал школу

В Тернопольской области 12-летний школьник украл компьютерную технику. Ученик залез в школу через окно. По данным полиции, он уже попадал в поле зрения полицейских за совершение аналогичных преступлений.

Учителя на Тернопольщине протестуют, потому что им год не выплачивают зарплату

В Кременце на Тернопольщине более 50 учителей вышли на протест. Они сообщили, что им уже год не выплачивают обещанной зарплаты. Долги перед педагогами составляют более 3 миллионов гривен. Детали – читайте по ссылке.



Протест учителей из-за невыплаты зарплаты / Скриншот из видео

Другие новости образования

МОН обновило модельные программы для учащихся 5 – 6 классов НУШ

Министерство образования и науки дополнило список модельных программ Новой украинской школы для учеников 5 – 6 классов. По ним будут обучаться 5 пилотных классов уже в этом учебном году и все остальные пятые классы – с 2022.

К уже имеющимся 78 модельным программам добавили еще четыре:

Интегрированный языково-литературный курс (украинский язык, украинская и зарубежная литературы). 5 – 6 классы.

Зарубежная литература. 5 – 6 классы.

Роботехника. 5 – 6 классы.

STEM. 5 – 6 классы (межотраслевой интегрированный курс).

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Правительство создало Государственный налоговый университет

Кабинет министров одобрил создание Государственного налогового университета. Новым высшим учебным заведением будет руководить Министерство финансов.

Правительство также одобрило реорганизацию Киевского национального торгово-экономического университета путем создания Государственного торгово-экономического университета и Одесского торгово-экономического профессионального колледжа.

В Украине начал работу Фонд президента по поддержке образования

В Киеве начал работу Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта. Его цель – развитие и поддержка талантливых украинцев, а также их идей.

Ключевые программы Фонда:

гранты на обучение за рубежом,

стажировка молодежи в ведущих зарубежных вузах и научных учреждениях,

участие молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях,

привлечение лекторов из ведущих вузов и научных учреждений мира,

поощрение молодых людей за достижения,

поддержка реализации проектов в сфере образования, науки и спорта.

Ожидается, что запуск ключевых программ Фонда состоится в феврале 2022 года. Из средств Фонда будут выплачивать премии президента в размере 100 тысяч гривен победителям олимпиад.

Украинский язык стал официальным в муниципалитете Бразилии

Украинская диаспора в Бразилии считается одной из старейших, ведь еще в конце 19 века украинцы начали прибывать в эту страну. И теперь украинский язык сделали официальным в одном бразильском муниципалитете Прудентополис. Детали – читайте здесь.

Нобелевская премия по химии

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Добавим, что несколько исследователей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко выступили соавторами нобелевского лауреата по химии 2021 Беньямина Листа. Их имена и детали – читайте здесь.

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Помнят ли украинцы школьную программу: опрос

Родители часто жалуются на то, что в Украине сложная школьная программа. Однако журналисты проверили, могут ли люди, которые давно закончили школу, ответить на элементарные вопросы.

Вопросы были по разным предметам: истории, математике, химии, украинской литературе, географии.

Сколько на Земле океанов?

Что такое гипербола?

Как звучит химическая формула этилового спирта?

Назовите хотя бы 3 украинских гетманов.

Продекламируйте стихотворение, которое выучили еще в школе.

Ответы украинцев смотрите в видео.

Уличный опрос на знание школьной программы: видео