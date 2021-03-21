Комплектацию педагогического коллектива на следующий учебный год школы проводят обычно в марте. Но имеют ли право на отпуск учителя-пенсионеры, у которых истекает 30 июня трудовой договор – читайте в материале.

По словам образовательного эксперта Владимира Онацкого, директора должны совместно с педагогами определиться относительно дальнейших намерений продолжения работы в школе.

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Отметим, что сам Онацкий выступает категорически против увольнения учителей 30 июня без выплаты оздоровительного оклада и только с компенсацией за отработанный год.

Ведь уволенный в июне педагог не только теряет должностной оклад (6 – 7 тысяч гривен), который выплачивается при предоставлении ежегодного основного отпуска, но и несколько месяцев трудового стажа, который нужен для перерасчета пенсии,

– заявил Онацкий.

Ведь уволенного в июне учителя никто не примет на работу до начала нового учебного года.

Как действовать школе, чтобы соблюсти законодательство и поступить достойно с учителями-пенсионерами? Образовательный эксперт отметил, что сначала руководители учебных заведений должны совместно с педагогами определиться относительно дальнейших намерений продолжения работы учителем в школе.

"Если одна из сторон не желает в дальнейшем сотрудничать с другой, то никто не принудит к такому сотрудничеству", – сказал Владимир Онацкий.

По его словам, чтобы учитель-пенсионер после окончания учебного года мог спокойно использовать законный отпуск и получить все причитающиеся средства и не терять стаж, стоит продлить трудовой договор до середины августа.

Как это сделать? В таком случае, учитель должен написать заявление об изменении условий трудового договора, а руководитель может в апреле издать соответствующий приказ.

То есть педагог пишет в заявлении: прошу изменить мне условия трудового договора, продлив его до 27 августа 2021 года. В свою очередь руководитель школы издает кадровый приказ об изменениях условий, продлив договор до 27 августа,

– подчеркнул эксперт.

Онацкий отметил: если и школа, и работник желают в дальнейшем сотрудничать, то можно так же продлить трудовой договор до 27 августа 2021 года, а затем до 27 августа 2024 года.

Ведь больше, чем на три года сразу нельзя продлить трудовой договор с учителем-пенсионером.

К слову, правительство в прошлом году приняло постановление об увеличении выплат педагогам. Так, учителя уже с 1 января 2021 года получили на 20% большую зарплату. В то же время с декабря 2021 года зарплаты педагогов увеличатся еще на 8,4%.