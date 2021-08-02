Имеют ли право родители посещать школьные уроки детей

Концепция Новой украинской школы предусматривает, что учителя должны работать на принципах педагогики партнерства, то есть общаться и взаимодействовать с учениками и родителями. Эксперт рассказала, можно ли родителям посещать уроки своих детей в школах.

Имеют ли право родители прийти на урок в школу

Согласно закону, участниками образовательного процесса являются учащиеся, педагоги, родители учащихся, физические лица, осуществляющие образовательную деятельность, и другие лица, предусмотренные специальными законами и вовлеченные в образовательный процесс.

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Следовательно, родители имеют право прийти в школу или посетить урок. Но влиять на образовательный процесс, вмешиваться в ход урока, комментировать или отвлекать других – неуместно. К тому же, учитель имеет право на собственную академическую свободу.

Могут ли родители прийти на урок ребенка во время пандемии? Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что Минздрав позволяет родителям посещать школу в условиях соблюдения противоэпидемических правил безопасности.

Опрос учителей и родителей

Учительница Ольга Еременко спросила у родителей и учителей, как они относятся к присутствию родителей на уроке.

Выяснилось, что 90% учителей сказали, что если можно было бы избежать таких встреч, они охотно воспользовались бы этой возможностью. Кроме того, 60% учителей негативно относятся к присутствию родителей на уроках.

В то же время более 70% родителей, если бы они присутствовали на уроке,наблюдали бы за детьми, а не за учителем. Еще 50% родителей не имеют желания посещать уроки.

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Почему учителям не нравится такая идея? Эксперт говорит, что большинство педагогов объясняют свою категоричность определенным неприятным опытом. Так, во время визитов на уроки родители отвлекались на телефонные звонки, общались между собой, звали учеников, давали вместо них ответы, комментировали действия учителя и тому подобное.

В то же время, родители рассказывают, что во время уроков учителя могли некорректно делать замечания, повышать голос, необъективно выделять и хвалить только одного ученика в классе, обращались к одним детям по фамилии, а к другим по имени.

Поэтому, советуем родителям, которые все же решить заглянуть на урок, с уважением относиться к работе учителей и вести себя воспитанно, а вопросы и пожелания можно обсудить после урока.