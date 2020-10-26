В Министерстве юстиции объяснили, при каких условиях можно проводить фото- или видеосъемку участников образовательного процесса. Отметим, что отдельных норм в украинском законодательстве нет.

Итак, каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или иным способом, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Однако это право ограничено правом лица на уважение частной жизни. В Минюсте напомнили, что есть общее правило, что осуществление фотосъемки лица должно осуществляться с его согласия.

Но есть исключение из этого правила, когда не нужно получать согласие на фото-, видеосъемку – это съемка в публичных местах: на улице, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера. Но, если родители ребенка возражают против съемки, то такую съемку нужно прекратить.

Кроме того, родители могут сначала согласиться на съемку ребенка на фото-, кино-, теле- или видеопленку, а затем потребовать прекращения их публичного показа в той части. И это обязательно выполняется, однако, тогда родители должны возместить расходы, связанные с демонтажем записи.

Но имеет ли право ученик проводить фото-, видеосъемку учителя в школе? В Министерстве юстиции отмечают, что съем одноклассников, других учеников и учителей желательно проводить с их согласия. В то же время это не должно мешать проведению урока и отвлекать учеников от учебы, а также нарушать дисциплину в школе.

Также если в отношении ребенка или учителя совершаются противоправные действия и съемка ведется с целью их фиксации, то такая съемка может признаваться допустимой.

Добавим, что образовательный омбудсмен Сергей Горбачев тоже не видит преград для того, чтобы студенты или ученики обнародовать видео с инцидентами, когда преподаватели на рабочем месте ведут себя непрофессионально.