"Учитель – это лидер": Илон Маск, Мишель Обама и Билл Гейтс рассказали о своих педагогах

За каждым успехом стоит настоящий педагог-супергерой, а учителя – это бесспорно лидеры. Ниже читайте цитаты выдающихся людей 21 века, в частности Илона Маска, Билла Гейтса и Мишель Обамы, о своих учителях.

У многих известных людей есть учитель, который вдохновлял их быть смелыми и всегда идти к цели.

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Илон Маск

Основатель SpaceX и руководитель завода Tesla Илон Маск признается, что его лучшим учителем был директор в начальной школе.

По его словам, их учительница математики уволилась, поэтому он решил преподавать вместо нее и ускорить учебную программу на год.

Первую половину урока он гонял нас как соленых Зайцев. Также приходилось делать больше домашней работы. Но после этого он рассказывал истории о временах, когда был солдатом на Второй мировой. Не было проделанной работы – не было историй, поэтому все работу выполняли,

– заявил Илон Маск.

Мишель Обама

Бывшая первая леди США Мишель Обама говорит, что все помнят влияние, которое особенный учитель имел на учеников – этот учитель не обделял вниманием, поощрял и верил даже тогда, когда все сомневаются в себе.

Проходят десятилетия, а мы до сих пор помним, как хорошо мы чувствовали себя после работы с ними и на что они нас вдохновляли, как они бросали нам вызовы и меняли наши жизни,

– добавила Мишель Обама.

Она подчеркнула, что исследования показывают, что важнейший фактор, который влияет на достижения учащихся – это уровень их преподавателей.

Мишель Обама считает, что качества выдающегося учителя – это черты великого лидера. Отдельно:

безграничная энергия и бесконечное терпение,

понимание цели,

творчество, которое позволяет взглянуть на мир по-другому,

внутреннее обязательство открывать и реализовывать потенциал.

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс вспоминает, что когда он впервые встретил миссис Кафиер, то учился в четвертом классе.

Мне ужасно хотелось остаться незамеченным, потому что у меня было несколько крупных дефектов. Например, ужасный почерк и по-комичному неупорядоченная парта. А еще я пытался скрыть факт, что любил читать, потому что для ребят это не очень,

– говорит он.

По его словам, именно миссис Кафиер взяла его под свое крыло и научила понимать, что быть немного неряшливым ботаником, читающим кучу книг – это нормально.

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"Она действительно слушала то, чем я хотел поделиться. За библиотечными разговорами о книгах мы стали добрыми друзьями. Благодаря миссис Кафиер я узнал, что моим преподавателям есть еще так много чего рассказать, если спросить", – сказал Гейтс.

Основатель Microsoft добавляет, что именно эта учительница зажгла его интерес к библиотекам. "Удивительно, как один хороший человек может повлиять на жизнь ребенка", – заключает Билл Гейтс.

Опра Уинфри

Ведущая ток-шоу Опра Уинфри рассказала историю о любимой учительнице детства миссис Данкан.

Благодаря Вам я всегда чувствовала, что могу завоевать мир. Вы сделали именно то, что и должны делать учителя – они порождают пыл к учебе, который остается у учеников на всю жизнь. Благодаря этому у меня свое ток-шоу,

– признается Уинфри.

А потом добавляет, что именно из-за миссис Данкан когда-то хотела стать учительницей четвертых классов.

Майя Энджелоу

Поэтесса Майя Энджелоу говорит, что ее учительница мисс Кирвин была редким педагогом, которая обожала знания.

"Я всегда буду верить, что ее любовь к преподаванию шла не столько от привязанности к ученикам, сколько от стремления удостовериться, что по крайней мере на что-то из того, что она знает, найдутся слушатели, которые будут распространять информацию дальше", – считает поэтесса.

К слову, в этом году в Украине проходит национальная премия Global Teacher Prize Ukraine. Вы можете номинировать своего любимого учителя до 1 августа. Как это сделать и для чего эта премия – читайте в статье.