Илон Маск хочет открыть университет в Техасе: он уже придумал ему название
Источник:твиттер Илона Маска
Илон Маск признался, что думает открыть новый университет – Техасский институт технологий и науки. Его сокращенное название – TITS.
Об этом основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере. Учебное заведение может появиться в штате Техас, куда оно недавно переехало.
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Университет, скорее всего, получит название "Техасский институт технологий и науки". Существенные подробности он пока не обнародовал.
И хотя пользователи советовали предпринимателю сменить местами слова Technology и Science, Маск уверен, что должно быть именно так. Илон также отметил в комментариях, что в его университете "будет эпический мерч".
В комментариях политик-демократ и кандидат на должность сенатора от Арканзаса Дэн Уайтфилд предположил, что Маск должен сделать обучение бесплатным и гарантировать работу выпускникам с высокими баллами в Tesla или Space X.
Что известно об образовании Илона Маска
Основатель Tesla и Space X Илон Маск получал высшее образование в трех американских университетах:
– в Королевском университете в Кингстоне,
– в Университете Пенсильвании,
– в Стэнфорде.
Но он нигде не задерживался надолго. В частности, в последнем месте учебы противился только два дня. Добавим, что его образовательная степень – бакалавр по физике и экономике.
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