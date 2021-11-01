Илон Маск хочет открыть университет в Техасе: он уже придумал ему название

Илон Маск признался, что думает открыть новый университет – Техасский институт технологий и науки. Его сокращенное название – TITS.

Об этом основатель Tesla и SpaceX Илон Маск написал в своем твиттере. Учебное заведение может появиться в штате Техас, куда оно недавно переехало.

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Университет, скорее всего, получит название "Техасский институт технологий и науки". Существенные подробности он пока не обнародовал.

И хотя пользователи советовали предпринимателю сменить местами слова Technology и Science, Маск уверен, что должно быть именно так. Илон также отметил в комментариях, что в его университете "будет эпический мерч".

В комментариях политик-демократ и кандидат на должность сенатора от Арканзаса Дэн Уайтфилд предположил, что Маск должен сделать обучение бесплатным и гарантировать работу выпускникам с высокими баллами в Tesla или Space X.

Что известно об образовании Илона Маска

Основатель Tesla и Space X Илон Маск получал высшее образование в трех американских университетах:

– в Королевском университете в Кингстоне,

– в Университете Пенсильвании,

– в Стэнфорде.



Но он нигде не задерживался надолго. В частности, в последнем месте учебы противился только два дня. Добавим, что его образовательная степень – бакалавр по физике и экономике.

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