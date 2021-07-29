Ведь, по данным Госслужбы статистики, средняя зарплата работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составляла 14 313 гривен, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тысяч гривен).

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В то же время, средняя зарплата в сфере образования в июне, согласно показателям, составила 98,9% от среднего уровня зарплат в Украине – педагоги получили 14 158 гривен.

Средняя зарплата учителей в апреле 2021 года составила 10 859 гривен. А минимальная зарплата украинских педагогов составляет 4 859 гривен. Вместе с тем по сравнению с июнем прошлого года средняя зарплата составила 131% (то есть увеличилась на более чем 4 тысячи гривен).

Добавим, что самая большая средняя зарплата зафиксирована в Киеве – 20 455 гривен, а наименьшая – в Кировоградской области – 11 497 гривен.

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Кроме того, учителям в Украине уже подняли зарплаты на 20% в январе этого года. А в декабре должны поднять еще на 8,3%.



Зарплата учителей в 2021 году / Данные МОН / Инфографика 24 канала

К слову, Министерство экономики разъяснило, что государство обеспечивает учителям выплату помощи на оздоровление в размере ставки зарплаты при предоставлении ежегодного отпуска. Так, для каждого педагога предусматривается одна помощь для оздоровления.